“扫一扫”分享到微信

见闻

全球多个科技大会因疫情被迫取消 经济损失已达6.66亿美元

2020-03-06 16:58 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:据数据情报公司PredictHQ为Recode提供的数据估计，由于受新冠病毒疫情影响使得谷歌I/O、Facebook的F8 活动和世界移动通信大会(MWC)等在内的八场大型科技会议被迫取消，导致造成的直接经济损失已经达到6. 66 亿美元。

这一数据仅涵盖了航空公司、酒店、餐馆和运输供应商的损失，而这些服务商通常会从与会者的购买中获利。

美元、投资、金钱 (1)

据报道，其中损失的4. 8 亿美元主要受世界移动通信大会取消的影响。上个月，上个月，MWC原计划在巴塞罗那举办，与会者达 10 万多名。游戏开发者大会(Game Developers Conference)原定于 3 月举行，但已被推迟，损失了1. 29 亿美元。随后，随后，一个 5000 人参与的的开发者大会谷歌I/O也被取消，直接损失估计接近 2000 万美元。

PredictHQ调查了四个方面的损失：机票、住宿、食物和交通，也就是这还不包括赞助商、员工可能购买的物品或对当地经济的附带影响而造成的损失。

预计苹果仍有可能会在今年春季晚些时候举行大型开发者大会。今年西南偏南(SXSW)大会将于本月晚些时候举行，不过Facebook、英特尔和Twitter等大型科技公司已经退出了活动。据PredictHQ预测，如果SXSW大会取消，那么疫情影带来导致科技会议取消的总损失将达到近 9 亿美元。

image.png

随着新冠病毒威胁的增加，可能会有更多大大小小的公司决定取消会议，至于会造成多大的损失还有待观察。（vox

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

iPhone 手机贬值 安卓手机 手机保值 外闻

报告：安卓旗舰智能手机贬值速度是iPhone的两倍

· iPhone 手机贬值 安卓手机
马云 口罩 阿里

马云为伊朗筹集到100万只口罩：望疫情尽快结束世界安康

· 马云 口罩 阿里
米家台灯Lite 小米 米家台灯

小米米家台灯 Lite 正式发布：售价 79 元，国标 A 级照度

· 米家台灯Lite 小米 米家台灯
罗永浩 李佳琦 豪宅 直播卖货

罗永浩力挺李佳琦：靠实力赚钱，买10.3亿个豪宅也没毛病

· 罗永浩 李佳琦 豪宅
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

京东「女神节」多品类促销活动：大额满减、爆款 24 期免息

[动态]· 03月08日

如何做短视频内容运营？从0到1的技巧都在这里了

[产品]· 03月06日

Caviar 打造三星限量奢华版 Galaxy S20 Ultra

[数码日爆]· 03月06日

DNF手游的最新情况：上线时间、内测数据，等等

[数说]· 03月06日

继Facebook，微软证实两名华盛顿的员工感染新冠病毒

[见闻]· 03月06日

是时候，把客户装进微信里了。

[评论]· 03月06日

春雨医生获投资 新增搜狗CEO王小川为董事

[动态]· 03月06日

全球多个科技大会因疫情被迫取消 损失已达6.66亿美元

[见闻]· 03月06日

关闭