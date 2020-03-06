全球多个科技大会因疫情被迫取消 经济损失已达6.66亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:据数据情报公司PredictHQ为Recode提供的数据估计，由于受新冠病毒疫情影响使得谷歌I/O、Facebook的F8 活动和世界移动通信大会(MWC)等在内的八场大型科技会议被迫取消，导致造成的直接经济损失已经达到6. 66 亿美元。

这一数据仅涵盖了航空公司、酒店、餐馆和运输供应商的损失，而这些服务商通常会从与会者的购买中获利。

据报道，其中损失的4. 8 亿美元主要受世界移动通信大会取消的影响。上个月，上个月，MWC原计划在巴塞罗那举办，与会者达 10 万多名。游戏开发者大会(Game Developers Conference)原定于 3 月举行，但已被推迟，损失了1. 29 亿美元。随后，随后，一个 5000 人参与的的开发者大会谷歌I/O也被取消，直接损失估计接近 2000 万美元。

PredictHQ调查了四个方面的损失：机票、住宿、食物和交通，也就是这还不包括赞助商、员工可能购买的物品或对当地经济的附带影响而造成的损失。

预计苹果仍有可能会在今年春季晚些时候举行大型开发者大会。今年西南偏南(SXSW)大会将于本月晚些时候举行，不过Facebook、英特尔和Twitter等大型科技公司已经退出了活动。据PredictHQ预测，如果SXSW大会取消，那么疫情影带来导致科技会议取消的总损失将达到近 9 亿美元。

随着新冠病毒威胁的增加，可能会有更多大大小小的公司决定取消会议，至于会造成多大的损失还有待观察。（vox）