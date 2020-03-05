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联想再登全球知名清洁能源排行榜单 位居第十一名

2020-03-05 20:43 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:今天联想集团对外宣布，公司今年再次获选Carbon Clean200 榜单全球第 11 名，且名次较去年的全球第 19 名更进一步。

这意味着，联想不仅依然是中国大陆企业中使用清洁能源最多的公司，而且清洁程度在全球工业标准下也获得了进一步提升。

联想

与此同时，联想集团同时入选了另一项与环保有关的榜单：The Global100 全球最具可持续发展公司，位列第 97 名，是中国大陆唯二上榜的企业之一。

据介绍，The Global100 榜单是加拿大市场调查公司Corporate Knight评定的年度榜单，入选的企业门槛至少为全球市值 20 亿美元的上市公司，主要围绕企业在三个大的领域中的主动努力，包括碳排放、清洁能源和水的使用;在慈善、性别平等方面的正面作用;以及企业道德、财务合规等。

这三个大领域中细分了包括财务管理、清洁收入、供应商绩效、员工管理和资源管理等 21 个子项目进行综合打分。入选的企业对这些子项目的年度成果进行主动披露会得到加分，而拒绝披露分数会被直接清零。

换句话说，联想作为The Global100 全球最具可持续公司上榜企业，是全球在可持续发展方向上最努力、最透明，同时也是公司业绩最好的顶尖公司之一。

联想表示，作为一家业绩遍及全球 180 个国家和地区的全球化企业，联想在社会和公司治理方面的透明度努力也受到了认可。除了全面评估可持续发展工作的The Global100 榜单， 2020 年 2 月，联想集团也再次入选了 2020 彭博性别平等指数(GEI)，这个指数表彰致力于提升性别报告透明度和推进女性平等的公司。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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