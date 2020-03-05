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见闻

华为补助武汉一线现场办公员工每天2000元 直至疫情结束

2020-03-05 16:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:近日，有华为员工在社交媒体上发文称，华为武汉研究所现场办公的人员每人每天可获得补助 2000 元，海外疫情国家每天 150 美元。该补助从1. 23 开始算，以湖北发布疫情终止之日截止。

华为logo 9

据虎嗅报道，针对此事，华为方面回应称，消息属实。华为方面表示，华为深入湖北新冠肺炎医疗救治定点医院和发热门诊等危险区域进行应急通信工程保障的作战人员，每人每天2000元。在湖北现场参与业务连续性攸关项目的作战人员，以及在政府发布的危险隔离区域进行现场应急通信工程保障的作战人员，每人每天1000元。

此外，华为称，目前，华为在武汉分部的其他员工都是远程办公的，只有上述员工，因为要保障关键业务，需要现场办公。

1 月 26 日，华为宣布，向武汉市慈善总会账户捐赠 3000 万元人民币，用于疫情防控。此外，华为还援助湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站，并成立了一支由服务、研发、供应链等组成的特别保障组。

2 月 2 日，火神山医院正式举行交付仪式，华为将为火神山医院提供“远程会诊平台"技术支撑。


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