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乘虚而入！诺基亚和爱立信向美国保证可替代华为5G设备

2020-03-05 11:33 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:欧洲电信设备制造商诺基亚和爱立信本周三向美国国会山议员保证，他们的5G设备会是华为5G设备安全可靠的替代品。就在这两家公司做出保证的同时，一项拨款 10 亿美元补贴的新法案正在等待着美国总统特朗普签字。

5G

此次参议院商业委员会的听证会，主题是是5G供应链的安全，诺基亚和爱立信被视为5G设备市场上最大的竞争对手，这两家公司的高管解释了他们在建设5G网络时，如何能够为美国的无线运营商提供服务，美国应该信任他们。

爱立信网络产品解决方案的安全主管Jason Boswell告诉国会议员，他公司的产品是“世界上最好的”，公司有能力满足国5G网络对其产品的制造需求。

诺基亚美洲业务首席技术官Michael Murphy也表示，他认为自己的公司“在技术对比华为并没有劣势”。

目前，美国政府正试图确保美国在5G领域领导地位，他们试图将全球领先的5G设备供应商华为排除在美国网络之外。去年，美国联邦通信委员会投票决定取消对使用华为、中兴等供应商设备农村无线运营商的补贴。

去年 12 月，众议院通过了《安全可信通信网络法案》。该法案将拨款 10 亿美元，用于在农村无线网络中拆除和替换华为设备，目前正等待特朗普签字。（cnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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