对标特斯拉！通用汽车推出新的电动汽车平台和电池

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:通用汽车(General Motors)周三公布了其电动汽车战略，展示了大约 12 款产品，这是该公司向投资者传达其对进军电动汽车领域的野心。

除了展示一些即将上市的车型外，通用汽车还展示了一款全新的模块化电动汽车平台，该平台配备了一款名为Ultium的改进电池组。

与圆柱形电池相比，这种新型电池的独特之处在于其“大规格、袋式电池”。通用汽车表示，新型电池可以在电池组内水平或垂直放置。这些电池可以提供 50 到200 kWh的电力，续航里程达到“ 400 英里或更多”。内部设计的发动机将支持前轮驱动、后轮驱动、全轮驱动和高性能全轮驱动应用。

通用汽车表示，超高功率电动汽车是为 2 级和直流快速充电设计的。其中大部分将配备 400 伏特电池组和 200kW快速充电能力，而该公司的卡车平台将配备 800 伏特电池组和350kW快速充电能力。通用汽车表示，它希望解决电动汽车两个主要痛点：成本和充电时间。

通用的这一表现被认为是在追赶特斯拉公司。埃隆•马斯克(Elon Musk)的公司估值大幅飙升，特斯拉周二的市值徘徊在1， 440 亿美元左右，是通用汽车 450 亿美元市值的三倍多。

通用汽车表示，计划在 2023 年之前推出 20 款电动汽车，并将在未来几个月内公开推出其中三款。（theverge）