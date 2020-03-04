OYO将在全球大规模裁员 中国市场约占3000人

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：据新浪科技援引外媒报道，印度酒店初创公司OYO将在全球范围内裁员约 5000 人，其中中国的裁员幅度最大，因为受新冠该病毒疫情的影响，OYO在中国的业务严重受损。

知情人士称，受新冠病毒疫情的影响，OYO计划在中国裁员约50%(指全职员工)。当前，OYO在中国拥有约 6000 名全职员工。在剩下的约 4000 名所谓的“自由裁量权员工”中(这些员工主要从事支持工作，如呼叫中心和客户酒店)，有一部分将被临时裁员，一旦业务复苏，还会被邀请回来。

在疫情爆发前，OYO中国员工预计将减少约5%。疫情爆发后，中国旅游业突然降温，迫使OYO大幅裁减中国员工的数量。据悉，在此之前，OYO在印度的 1 万名员工中约有12%已被解雇。

资料显示，OYO由阿加瓦尔于 2013 年创办，自创办以来，OYO凭借低客单价急剧扩张，目前已在全球 80 多个市场开展业务，并正在扩展美国业务。OYO被评为印度最有前途的初创公司之一，估值高达 100 亿美元，软银是OYO的大股东之一。