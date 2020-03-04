5G尚未普及，国际电信联盟正式启动6G研发

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:尽管5G技术全球地区尚未得到充分的普及，华为、LG等已经有多家企业开始6G技术的研发工作，现在国际电信联盟已正式启动6G的研发。

据挖煤报道，国际电信联盟于 2020 年 2 月19- 26 日在瑞士日内瓦召开的第 34 次国际电信联盟无线电通信部门5D工作组(ITU-R WP5D)会议上，启动面向 2030 年及以后的技术研发的，6G是其中的一个重要部分。

据悉，这一次的会议已形成了6G研发初步时间表，包括未来的技术研究趋势报告、未来技术愿景提案等重要规划节点。ITU将启动 “未来技术趋势报告”的撰写，计划于 2022 年 6 月完成，将描述5G之后国际移动通信的发展趋势。不过目前尚未确定6G标准的制定计划。

值得一提的是，早在去年11 月 我国科技部就表示，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

6G网络可以说是5G网络的升级版，将会带来更快的网络速度，至于什么时候才能体验想必是很多年之后的事情了。