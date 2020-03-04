“扫一扫”分享到微信

见闻

工信部：健康码要防止数据泄露和滥用 严格保护个人信息

2020-03-04 16:57 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：据中国新闻网报道，在今日的新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，监管部门，在数据分析使用的过程中，要严格落实数据安全和个人信息保护的有关措施，切实加强监管，防范数据的泄露、数据的滥用等违规行为。‍

此前，阿里、腾讯等科技企业陆续推出了疫情防控的“健康码”。

健康码

今年2月，支付宝宣布，支付宝正基于全国一体化政务服务平台，加快研发全国统一的疫情防控健康码系统，在支付宝内搜索“健康码”即可进入到该系统页面。

据悉，支付宝健康码分为绿码、黄码、红码三种。绿码为“凭码通行”、黄码为“实时 7 天内隔离，连续(不超过) 7 天健康打卡正常转为绿码”、红码为“实施 14 天隔离，连续 14 天健康打卡正常转为绿码”。

3 月 1 日。腾讯官方宣布，腾讯联合国家政务服务平台共同推出的“防疫健康码”，用户只需打开微信，搜索并进入“国家政务服务平台”微信小程序，找到“防疫信息码”并进行实名认证、简单上报个人健康状况，之后就可以申领自己的防疫信息码。凭借健康码，用户在交通出行、出入小区或办公楼的时候将更加便捷。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

滴滴 网约车 滴滴出行

滴滴：疫情期间 乘客不戴口罩司机可拒载

· 滴滴 网约车 滴滴出行
滴滴 网约车 滴滴司机

滴滴司机可拒载不戴口罩乘客 可通过申诉免责

· 滴滴 网约车 滴滴司机
贾跃亭 甘薇 FF

贾跃亭破产重组方案全部提交：甘薇放弃财产优先分配权

· 贾跃亭 甘薇 FF
霍尼韦尔 量子计算机 量子计算 外闻

霍尼韦尔宣称将推出全球最强大的量子计算机

· 霍尼韦尔 量子计算机 量子计算
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

腾讯黑鲨 3/Pro 官方图赏：大屏游戏手机，3499 元起

[数码日爆]· 03月04日

移动游戏IP潜在价值报告：英雄联盟超500亿 动漫改编陷入瓶

[数说]· 03月04日

肖战饭圈沉浮：“私域流量”究竟有多厉害？

[评论]· 03月04日

霍尼韦尔宣称将推出全球最强大的量子计算机

[见闻]· 03月04日

贾跃亭正式提交破产重组方案 甘薇放弃财产优先分配权

[见闻]· 03月04日

抖音、快手等平台直播PK、主播连线带来了什么？

[评论]· 03月04日

郭明錤：全新 14.1 英寸 MacBook Pro 或于今年推出

[见闻]· 03月04日

为预防感染病毒，苹果限制员工前往意大利和韩国旅行

[见闻]· 03月04日

关闭