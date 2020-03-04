工信部：健康码要防止数据泄露和滥用 严格保护个人信息

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：据中国新闻网报道，在今日的新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，监管部门，在数据分析使用的过程中，要严格落实数据安全和个人信息保护的有关措施，切实加强监管，防范数据的泄露、数据的滥用等违规行为。‍

此前，阿里、腾讯等科技企业陆续推出了疫情防控的“健康码”。

今年2月，支付宝宣布，支付宝正基于全国一体化政务服务平台，加快研发全国统一的疫情防控健康码系统，在支付宝内搜索“健康码”即可进入到该系统页面。

据悉，支付宝健康码分为绿码、黄码、红码三种。绿码为“凭码通行”、黄码为“实时 7 天内隔离，连续(不超过) 7 天健康打卡正常转为绿码”、红码为“实施 14 天隔离，连续 14 天健康打卡正常转为绿码”。

3 月 1 日。腾讯官方宣布，腾讯联合国家政务服务平台共同推出的“防疫健康码”，用户只需打开微信，搜索并进入“国家政务服务平台”微信小程序，找到“防疫信息码”并进行实名认证、简单上报个人健康状况，之后就可以申领自己的防疫信息码。凭借健康码，用户在交通出行、出入小区或办公楼的时候将更加便捷。