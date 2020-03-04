滴滴司机可拒载不戴口罩乘客 可通过申诉免责

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：今天，滴滴发布公告称，根据防疫工作要求，在 1 月 25 日紧急评议并上线了《乘客不戴口罩，司机可无责取消》规则。如果疫情期间乘客不戴口罩，司机可以选择拒载，并通过申诉方式免责。同样的，如果司机没有正确佩戴口罩，也将被暂停运营。

疫情期间，为保障司机和乘客安全，滴滴推出了“司机必须戴口罩、司机上报体温、车内勤消毒和勤通风，以及免费安装车内防护膜”五项防护措施，并已在全国 185 城建立防疫服务站，为司机师傅免费发放防护口罩和提供车辆消毒服务。

以下为通告全文：

在全国防控疫情的关键时期，请乘客出行前务必做好个人防护，越是关键时刻越不能放松。

滴滴再次提醒广大乘客，疫情期间不佩戴口罩的乘客，司机有权拒载(取消订单)。为避免耽误行程，请一定佩戴口罩出行。

根据防疫工作要求，我们在 1 月 25 日紧急评议并上线了《乘客不戴口罩，司机可无责取消》规则。司机拒载未佩戴口罩的乘客后，可通过申诉方式免除责任。

此前 1 月 24 日，滴滴还上线了《司机不戴口罩管控规则》，通过AI人脸识别、出车照片质检、乘客评价等检测方式，要求司机师傅严格按照规定正确佩戴口罩来服务，如未遵循该规则，将被暂停运营。