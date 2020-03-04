宝马发布全新LOGO设计，采用扁平化设计够养眼

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:扁平化设计已然成为UI设计的主流，这也促使越来越多公司重新设计自家的LOGO，更符合当代的审美需求。继去年大众推出新的LOGO之后，宝马也紧随步伐，在 2020 年发布了新设计的LOGO。



注：图片来自宝马官网 图为i4 概念车应用新logo

从宝马新的设计可以看出，新的LOGO在保留原先经典元素的同时，采用了时下流行的扁平化设计。具体的来说就是其标志性的黑色外圈消失了，取而代之的是纯透明外圈围绕着中间的“巴伐利亚蓝天白云”。

对于新的设计，宝马公司客户与品牌高级副总裁詹斯·蒂默(Jens Thiemer)说，黑色外圈消失了，因为新徽标将以其现在透明的设计“散发出更多的开放性和清晰度”。此外，我们的新品牌设计旨在应对品牌数字化带来的挑战和机遇。以下为宝马自1917年至2020年LOGO的演变过程：

目前，宝马应决定在i4 概念车上引入了全logo，从官方展示的图片来看，相当养眼。此外，宝马M和宝马i的子品牌的徽标也重新设计，具体如下：



