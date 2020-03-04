“扫一扫”分享到微信

见闻

NASA与Uber等17家公司合作 推进城市空中运输计划

2020-03-04 14:02 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:据外媒报道，美国国家航空航天局(NASA)已经与包括波音、Uber和AirMap在内的航空业 17 家公司签署了《太空行动协议(Space Act Agreements)》，将通过其城市空中机动(UAM)计划，在人口密集的都市及其周边地区引进空中运输解决系统。

NASA (1)

据该机构称，如果这个空中运输计划得到全面实施，可以使小包裹、出租车服务、医疗服务(如救护车运输)以及向地区或农村边远地区运送货物等的空中运输成为可能。

NASA副局长罗伯特·皮尔斯表示，将通过合作继续把各个部分整合在一起，希望很快就能实现小型无人驾驶飞行器在城市和农村地区提供各种服务。

NASA表示，签署这份为期五年的协议是多阶段挑战的第一步，这项挑战将在 2022 年正式展开。今年计划进行开发技术测试，以验证相关的飞行测试场景，协助数据收集，并评估准备情况。

image.png

事实上，这并不是NASA和Uber第一次合作推动飞行出租车的发展。早在 2017 年，双方就致力于开发一套空中交通管理系统。

Uber此前曾表示，它希望在 2020 年之前举行Uber空中飞行演示，并在 2023 年之前推出这项服务。去年 6 月，该公司证实，墨尔本将是Uber试运行其飞行出租车服务的第三个试点城市。(zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

腾讯课堂 腾讯课堂崩了 腾讯 网课

腾讯课堂回应上热搜：对不起，我恢复太快了

· 腾讯课堂 腾讯课堂崩了 腾讯
哈啰出行 共享单车 哈啰单车

哈啰出行经营范围发生变更 新增票务代理服务等

· 哈啰出行 共享单车 哈啰单车
真我 realme realmeX50Pro5G国行价格

realme X50 Pro 真我手机国行发布会确定：「3 分钟就够了」

· 真我 realme realmeX50Pro5G国行价格
京东 京东生鲜 餐饮

151个餐饮企业即将入驻京东 紫光园已完成入驻流程

· 京东 京东生鲜 餐饮
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

受疫情影响，苹果公司本周末关闭意大利 Apple Store

[见闻]· 03月04日

宝马发布全新LOGO设计，采用扁平化设计够养眼

[见闻]· 03月04日

肖战饭圈沉浮：“私域流量”究竟有多厉害？

[评论]· 03月04日

移动游戏IP潜在价值报告：英雄联盟超500亿 动漫改编陷入瓶

[数说]· 03月04日

武汉福禄网络拟上市，卖虚拟商品年收入2亿元

[数说]· 03月04日

腾讯课堂回应上热搜：对不起，我恢复太快了

[见闻]· 03月04日

NASA与Uber等17家公司合作 推进城市空中运输计划

[见闻]· 03月04日

不管巫师财经“锤不锤”，最终原创内容都很惨！

[产权]· 03月04日

关闭