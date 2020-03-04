NASA与Uber等17家公司合作 推进城市空中运输计划

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:据外媒报道，美国国家航空航天局(NASA)已经与包括波音、Uber和AirMap在内的航空业 17 家公司签署了《太空行动协议(Space Act Agreements)》，将通过其城市空中机动(UAM)计划，在人口密集的都市及其周边地区引进空中运输解决系统。

据该机构称，如果这个空中运输计划得到全面实施，可以使小包裹、出租车服务、医疗服务(如救护车运输)以及向地区或农村边远地区运送货物等的空中运输成为可能。

NASA副局长罗伯特·皮尔斯表示，将通过合作继续把各个部分整合在一起，希望很快就能实现小型无人驾驶飞行器在城市和农村地区提供各种服务。

NASA表示，签署这份为期五年的协议是多阶段挑战的第一步，这项挑战将在 2022 年正式展开。今年计划进行开发技术测试，以验证相关的飞行测试场景，协助数据收集，并评估准备情况。

事实上，这并不是NASA和Uber第一次合作推动飞行出租车的发展。早在 2017 年，双方就致力于开发一套空中交通管理系统。

Uber此前曾表示，它希望在 2020 年之前举行Uber空中飞行演示，并在 2023 年之前推出这项服务。去年 6 月，该公司证实，墨尔本将是Uber试运行其飞行出租车服务的第三个试点城市。(zdnet）