美团单车：已为湖北用户免收骑行费用超200万单

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:近日，美团单车公布数据称，上周工作日的全国骑行量较两周前增长约86%，较春节日均增长约94%，通勤人数明显增多。其中，北京的骑行量平均增长了187%，杭州、长沙、南京、北京等城市位居美团单车“复工指数”前列。

此外，全国用户平均单次骑行距离约1. 5 公里，平均单次骑行时间13. 5 分钟，相比 1 月同期分别提升24.7%、30.7%，其中 3 公里以上的订单占比接近翻倍。

出行时段方面，上周工作日的7- 9 点早高峰占比略有下降，9- 12 点及下午的出行占比均有不同程度提升。早高峰出行时段的跨度较复工前有所拉长，从 7 点到 10 点，表明北京复工企业鼓励员工错峰出行;晚高峰17- 19 点的出行占比提升较大，而晚间及凌晨的出行人数则大幅减少。

美团单车表示，自 1 月 28 日起，美团单车已为湖北用户累计免收骑行费用超 200 万单。

今年1月，美团单车宣布在湖北暂停收费，以确保湖北已运营城市内所有医护及各类疫情防控工作人员免费出行。在湖北地区，人们每天可不限时间、不限次数使用美团单车。