“扫一扫”分享到微信

数说

哈啰出行：复工期间顺风车拼单率下降41% 85%用户选择一人出行

2020-03-04 13:32 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：近日，哈啰出行发布了《哈啰顺风车城市复工出行数据报告》，报告显示，每逢周一( 2 月 17 日、 24 日、 3 月 2 日)均会迎来复工小高潮，广东、四川、浙江、福建、江苏成为顺风车乘客流入前五省份。

哈啰出行 (2)

其中，成都(+62.8%)、广州(+56%)、南京(+46.8%)、福州(+42.4%)、深圳(+41.6%)、杭州(+38.9%)、厦门(+38.8%)、东莞(+38.7%)、上海(+36.6%)、长沙(+25.2%)十城进入“复苏”状态，每座城市近期市内顺风车日均订单量较疫情出现前均有明显恢复。

此外，数据还显示，复工期间各地的通勤高峰时间比疫情出现前更加分散且时长更长，更多乘客选择通过错峰出行，疫情出现前全国顺风车通勤高峰集中于早 8 点至 10 点、晚 18 点至 19 点，近期则变为早 7 点至 10 点、晚 16 点至 18 点，且85%的用户选择一人出行，拼单率较正常时期下降41%，一车两人(含司机)成为常态。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

移动游戏 英雄联盟 动漫 IP

移动游戏IP潜在价值报告：英雄联盟超500亿 动漫改编陷入瓶颈

· 移动游戏 英雄联盟 动漫
美团 美团单车 共享单车

美团单车：已为湖北用户免收骑行费用超200万单

· 美团 美团单车 共享单车
福禄网络 虚拟商品 疫情 财报

武汉福禄网络拟上市，卖虚拟商品年收入2亿元

· 福禄网络 虚拟商品 疫情
TCL 电视 电视剧

TCL：春节长假期间TCL电视日均开机时长达7.9小时

· TCL 电视 电视剧
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

受疫情影响，苹果公司本周末关闭意大利 Apple Store

[见闻]· 03月04日

宝马发布全新LOGO设计，采用扁平化设计够养眼

[见闻]· 03月04日

肖战饭圈沉浮：“私域流量”究竟有多厉害？

[评论]· 03月04日

移动游戏IP潜在价值报告：英雄联盟超500亿 动漫改编陷入瓶

[数说]· 03月04日

武汉福禄网络拟上市，卖虚拟商品年收入2亿元

[数说]· 03月04日

腾讯课堂回应上热搜：对不起，我恢复太快了

[见闻]· 03月04日

NASA与Uber等17家公司合作 推进城市空中运输计划

[见闻]· 03月04日

不管巫师财经“锤不锤”，最终原创内容都很惨！

[产权]· 03月04日

关闭