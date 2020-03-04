哈啰出行：复工期间顺风车拼单率下降41% 85%用户选择一人出行

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息：近日，哈啰出行发布了《哈啰顺风车城市复工出行数据报告》，报告显示，每逢周一( 2 月 17 日、 24 日、 3 月 2 日)均会迎来复工小高潮，广东、四川、浙江、福建、江苏成为顺风车乘客流入前五省份。

其中，成都(+62.8%)、广州(+56%)、南京(+46.8%)、福州(+42.4%)、深圳(+41.6%)、杭州(+38.9%)、厦门(+38.8%)、东莞(+38.7%)、上海(+36.6%)、长沙(+25.2%)十城进入“复苏”状态，每座城市近期市内顺风车日均订单量较疫情出现前均有明显恢复。

此外，数据还显示，复工期间各地的通勤高峰时间比疫情出现前更加分散且时长更长，更多乘客选择通过错峰出行，疫情出现前全国顺风车通勤高峰集中于早 8 点至 10 点、晚 18 点至 19 点，近期则变为早 7 点至 10 点、晚 16 点至 18 点，且85%的用户选择一人出行，拼单率较正常时期下降41%，一车两人(含司机)成为常态。