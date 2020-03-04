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realme X50 Pro 真我手机国行发布会确定：「3 分钟就够了」

2020-03-04 11:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 4 日消息：今天上午，realme 真我手机官方正式宣布，realme X50 Pro 5G 手机的国行发布会时间确定为 3 月 12 日，将采用线上发布会的形式发布。

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据官方发布的宣传海报，realme X50 Pro 将举办一场只有 3 分钟的国行发布会，也就是说 3 月 12 日下午两点钟开始，下午两点零三分便结束。

在此前 2 月 24 日的全球发布会上，realme 官方已经将 realme X50 Pro 所有详细信息公布，目前只有 realme X50 Pro 的国行价格还未揭晓。

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配置方面，realme X50 Pro 采用 6.44 英寸 Super AMOLED 90Hz 显示屏，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，全系 LPDDR5 内存，最高配备 12GB 内存+256GB 存储，前置 3200 万+800 万双摄，后置 6400 万+800 万超广角+1200 万长焦+黑白人像镜头，电池容量为 4200mAh。

据官方介绍，realme X50 Pro 支持 65W SuperDart 超级闪充，35 分钟充至 100%，标配 65W 氮化镓 GaN 适配器，可兼容 PC、游戏机等多种设备，采用双电芯低压大电流方案，支持边充边玩。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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