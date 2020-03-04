Pornhub正在发行该平台第一部非成人电影

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不仅仅是普通的视频平台扩张了内容阵容，国外成人网站Pornhub也发布了其第一部非成人电影《Shakedown》。该影片将可以免费观看整个三月，然后将通过标准频道进入电视。
据分析，Pornhub此举并没有试图与亚马逊(Amazon)或Netflix等公司竞争，而是希望既为自己开辟出一个利基市场，又能吸引那些可能一开始就对色情作品不感兴趣的用户。（engadget）
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