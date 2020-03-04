“扫一扫”分享到微信

快讯

Pornhub正在发行该平台第一部非成人电影

2020-03-04 11:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

不仅仅是普通的视频平台扩张了内容阵容，国外成人网站Pornhub也发布了其第一部非成人电影《Shakedown》。该影片将可以免费观看整个三月，然后将通过标准频道进入电视。

据分析，Pornhub此举并没有试图与亚马逊(Amazon)或Netflix等公司竞争，而是希望既为自己开辟出一个利基市场，又能吸引那些可能一开始就对色情作品不感兴趣的用户。（engadget

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

淘宝情绪报告 淘宝

淘宝情绪报告：上海成为失眠最严重的城市第一名

· 淘宝情绪报告 淘宝
黑鲨冰封散热背夹Pro 黑鲨 黑鲨散热背夹

黑鲨冰封散热背夹Pro：半导体制冷晶片，1分钟降温14度

· 黑鲨冰封散热背夹Pro 黑鲨 黑鲨散热背夹
支付宝 医护人员保障金

支付宝“医护人员保障金”第二批救助名单公布，65名医护人员受救助

· 支付宝 医护人员保障金
小米工程师 小米工程师当选RWG联席主席

小米工程师刘洋当选无线充电标准联盟WPC工作组联席主席

· 小米工程师 小米工程师当选RWG联席主席
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

受疫情影响，苹果公司本周末关闭意大利 Apple Store

[见闻]· 03月04日

宝马发布全新LOGO设计，采用扁平化设计够养眼

[见闻]· 03月04日

肖战饭圈沉浮：“私域流量”究竟有多厉害？

[评论]· 03月04日

移动游戏IP潜在价值报告：英雄联盟超500亿 动漫改编陷入瓶

[数说]· 03月04日

武汉福禄网络拟上市，卖虚拟商品年收入2亿元

[数说]· 03月04日

腾讯课堂回应上热搜：对不起，我恢复太快了

[见闻]· 03月04日

NASA与Uber等17家公司合作 推进城市空中运输计划

[见闻]· 03月04日

不管巫师财经“锤不锤”，最终原创内容都很惨！

[产权]· 03月04日

关闭