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黑鲨游戏手机3系列价格公布：高通骁龙865处理器，起售价3499元

2020-03-03 20:49 稿源：站长之家  0条评论
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3月3日晚，黑鲨科技正式发布了新一代旗舰手机“黑鲨游戏手机3”以及“黑鲨游戏手机3 Pro”，采用高通骁龙865处理器，全系UFS3.0，以及最高12GB LPDDR5闪存。

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黑鲨游戏手机3手机价格：12GB+128GB，售价3799元;12GB+256GB，售价3999元。另外还有一款配置为8GB+128GB，售价为3499元，3月6日上午正式开售。

QQ截图20200303205652.jpg

配置更高的黑鲨游戏手机3 Pro价格为：8GB+256GB，售价为4699元;12GB+256GB，售价为4999元。

黑鲨游戏手机3采用了骁龙 865 高通年度旗舰处理器，全系UFS3. 0 高速闪存、最高12GB LPDDR5 内存，“三明治”液冷散热系统，双面液冷覆盖关键热源，散热面积较上代提升100%，散热能力提升50%，黑鲨首创中置主板设计，游戏横握区无热源，电池为4720mAh，65W快充。

另外更高配置的黑鲨3 Pro使用了7. 1 英寸2K+分辨率 AMOLED屏幕，游戏视野更大，分辨率更清晰;10. 7 亿色彩显示能力，支持显示10bit色深;65W极速闪充+5000mAh双电竞电池，38 分钟充满100%电量，续航等效5300mAh。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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