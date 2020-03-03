黑鲨游戏手机3详细配置信息：6.67寸AMOLED屏幕，全系UFS3. 0高速闪存

3月3日晚，黑鲨游戏手机3正式发布，黑鲨3公布了其主要的手机配置信息，除了cpu采用骁龙865处理器，最高支持12GB LPDDR5运存之外，在散热、屏幕、网络等方面也进行了详细介绍。

（图片来源：黑鲨游戏手机官方微博）

以下是黑鲨游戏手机3主要配置信息

1、骁龙 865 高通年度旗舰处理器

2、全系UFS3. 0 高速闪存、最高12GB LPDDR5 内存

3、“三明治”液冷散热系统，双面液冷覆盖关键热源

4、散热面积较上代提升100%，散热能力提升50%

5、黑鲨首创中置主板设计，游戏横握区无热源

6、支持黑鲨GameEngine和SolarCore智能游戏加速引擎

7、双模5G高速网络，支持SA/NSA双模组网，三大运营商全频段覆盖

8、双频Wi-Fi6 高速网络，支持2.4GHz和5GHz双频

9、X+X天线架构，游戏横握信号无死角

10、6400 万像素高清摄像头; 1300 万像素超广角摄像头; 500 万像素景深摄像头

11、120°超广角，RAW超级夜景

12、电池容量级充电速度：65W+4720mAh

13、黑鲨首创串充并放双电池系统。串联充电： 15 分钟充进2780mAh电量， 38 分钟充满100%电量;并联放电：续航等效增加300mAh

14、18W背部磁吸充电

15、全球最高270Hz触控采样率。单指触控响应延时低至24ms，多指触控响应延时低至28ms

16、屏幕压感3.0，压感传感器数量增至 4 颗，压感面积增加48%

17、支持90Hz刷新率和MEMC智能运动补偿技术，率先实现游戏画面超高帧显示。

18、HDR10+认证，四重护眼技术

（完整配置信息以官方销售页面为准）