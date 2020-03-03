多次遭拒绝后，施乐宣布要约收购惠普全部流通股

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:周一，施乐主动尝试收购惠普的进入了一个新阶段，这家印刷和成像巨头正式发起收购要约，想要购入惠普所有流通股票。

施乐此前曾表示，会在 3 月 2 日或前后发出收购要约。该公司向惠普股东提供美股18. 40 美元收购报价，以及每股0. 149 股施乐股票换取惠普股票。这笔交易对惠普的估值约为 340 亿美元。

施乐首席执行官约翰•威森廷(John Visentin)在一份有关此次收购要约的声明中表示，通过持有合并后公司的股权，带来显著的长期收益，并有更大的自由现金流用于投资增长和回报股东。

对此，惠普在一份声明中回应表示，董事会将审查施乐的收购要约，但补充称，惠普股东目前不应采取任何行动，等待董事会对收购要约进行审查和评估。

施乐公司于 2019 年 11 月首次对惠普发起主动收购邀约，后者已经多次拒绝，理由是认为施乐低估了惠普的价值。惠普上周表示，将回购价值 150 亿美元的股票，以吸引股东，并阻止施乐的收购企图。（siliconvalley）