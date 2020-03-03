“扫一扫”分享到微信

见闻

多次遭拒绝后，施乐宣布要约收购惠普全部流通股

2020-03-03 17:06 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:周一，施乐主动尝试收购惠普的进入了一个新阶段，这家印刷和成像巨头正式发起收购要约，想要购入惠普所有流通股票。

惠普

施乐此前曾表示，会在 3 月 2 日或前后发出收购要约。该公司向惠普股东提供美股18. 40 美元收购报价，以及每股0. 149 股施乐股票换取惠普股票。这笔交易对惠普的估值约为 340 亿美元。

施乐首席执行官约翰•威森廷(John Visentin)在一份有关此次收购要约的声明中表示，通过持有合并后公司的股权，带来显著的长期收益，并有更大的自由现金流用于投资增长和回报股东。

对此，惠普在一份声明中回应表示，董事会将审查施乐的收购要约，但补充称，惠普股东目前不应采取任何行动，等待董事会对收购要约进行审查和评估。

施乐公司于 2019 年 11 月首次对惠普发起主动收购邀约，后者已经多次拒绝，理由是认为施乐低估了惠普的价值。惠普上周表示，将回购价值 150 亿美元的股票，以吸引股东，并阻止施乐的收购企图。（siliconvalley

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

三星 三星员工 新冠病毒 外闻

三星宣布加强芯片工厂员工的新冠病毒检测程序

· 三星 三星员工 新冠病毒
特斯拉 特斯拉自动驾驶 无接触试驾

特斯拉推无接触试驾服务 已在北京上海上线

· 特斯拉 特斯拉自动驾驶 无接触试驾
网课 网费 流量包

工信部：鼓励运营商对困难学生推特惠流量包 减轻网费压力

· 网课 网费 流量包
哈啰出行 共享单车 哈啰单车

哈啰出行回应被紧急约谈：将积极沟通寻求合规准入

· 哈啰出行 共享单车 哈啰单车
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
查看更多
﻿

编辑推荐

黑鲨游戏手机3正式揭晓：高通865处理器，最高12GB运存

[见闻]· 03月03日

车节奏麦子：3个月吸粉700万，MCN如何打造爆款抖音人设？

[推广]· 03月03日

Switch 持续热销，代工厂鸿海接获任天堂紧急订单

[见闻]· 03月03日

高春辉：这是我最后一次创业

[经验]· 03月03日

优化升级的超前点播，持续探索的视频平台

[评论]· 03月03日

受疫情影响，英伟达的年度技术大会将转为线上直播

[见闻]· 03月03日

从百度Q４财报，看AI规模化落地的商业和社会双重价值

[经验]· 03月03日

头条搜索：疫情期间“肺炎疫情”搜索次数最多

[见闻]· 03月03日

关闭