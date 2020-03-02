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雷军等小米高管转发罗永浩微博 后者此前连发6条黑鲨手机微博

2020-03-02 21:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今日下午，锤子科技CEO罗永浩连续转发了 6 条关于黑鲨 3 系列手机的微博，并且还亲自发布微博为腾讯课堂“打广告”。不仅如此，在此之后，小米的众多高管包括雷军、常程等高管也转发了罗永浩关于黑鲨手机的微博。

QQ截图20200302205943.jpg

这一系列操作不得不让网友浮想联翩，有网友猜测“罗永浩是不是要去小米或者黑鲨了。”

据悉，腾讯黑鲨 3 系列游戏手机将于明日正式召开发布会，已知配置为：标准版采用 6.67 英寸 2400 × 1080 分辨率 90Hz AMOLED 屏，Pro 版则搭载 7.1 英寸 3120 × 1440 分辨率 90Hz AMOLED 屏，均搭载独立显示芯片，支持 MEMC 运动补偿，并通过 HDR 10+ 认证。搭载高通骁龙 865 旗舰平台，支持 SA、NSA 双模 5G，4720mAh 电池，支持 65W 快充，并且配备 LPDDR5 内存及 UFS 3.0 闪存，支持双扬声器、NFC、WiFi 6 等功能。安兔兔跑分达620952。并且支持《王者荣耀》，《和平精英》等热门游戏设置语言指令。

在去年 10 月的坚果Pro3 发布会上，新石实验室总裁吴德周表示，罗永浩离开了坚果手机团队，坚果手机团队也在去年加入了字节跳动公司，研发新的手机和智能硬件。罗永浩也表示，锤子新机已与自己没有关系了。

去年 11 月，罗永浩还曾被限制高消费，对此罗永浩表示：“自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务。我会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。同时，锤子科技也会继续做下去。”

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