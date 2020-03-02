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见闻

三部门发布 16 个新职业 包含网约配送员、人工智能训练师等

2020-03-02 20:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今日，人社部等三部门发文称，日前向社会发布了智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、电气电子产品环保检测员、全媒体运营师、健康照护师、呼吸治疗师、出生缺陷防控咨询师、康复辅助技术咨询师、无人机装调检修工、铁路综合维修工和装配式建筑施工员等 16 个新职业。是自 2015 年版《中华人民共和国职业分类大典》颁布以来发布的第二批新职业。

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人社部称，新职业的发布，对于引领产业发展、促进就业创业、加强职业教育培训、增强对新职业从业人员的社会认同度等，都具有重要意义。此批公布的新职业主要集中在新兴产业和现代服务业两个领域。

人社部表示，新职业的征集公布将满足经济社会发展需要和人民群众对美好生活的需求，也将为相关从业人员提供职业发展、实现梦想的机会。相关部门将加快技能类新职业的职业技能标准开发，引导相关产业发展，开展职业技能培训，提升从业人员的素质和技能，打造数量充足、素质优良的从业人员队伍，为促进经济社会发展提供人才支撑。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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