优信否认停工休克：各项工作正常开展 交易量逐步回升

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今日，针对“优信停工休克”的报道，优信发布公告回应称，疫情期间，优信各项工作都在正常开展，没有停工更没有休克。业务端，因及时做了针对特殊时期的调整，交易量逐步回升;资本上，相关项目交易也在顺利有序推进。

此外，优信还表示，面对疫情，公司决定不裁员，并于 2 月 15 日启动了暂时性灵活用工及在岗员工临时降薪等措施。同时，公司业务也在逐渐恢复，预计Q1 甚至Q2 业务会因此受到不同程度的影响。

以下为公告原文：

优信没有停工

近期有个别媒体未经采访，发布不实报道称“优信停工”“休克”，我们特此澄清：疫情期间，优信各项工作都在正常开展，没有停工更没有休克。业务端，因及时做了针对特殊时期的调整，交易量逐步回升;资本上，相关项目交易也在顺利有序推进。

成本得到有效控制，现金流安全

疫情爆发之初，我们就其对行业和公司的影响做了充分预判，并积极果断应对，确保了公司现金流安全。比如， 2 月 15 日，公司启动暂时性灵活用工及在岗员工临时降薪等措施。

疫情之下，优信不裁员，上下团结一心

面对疫情，公司决定不裁员。为部分待岗同事依据法规缴纳保险全额发放生活保障金，其他员工按级别临时性降薪。组织召开了上百场与各地区、各级员工的沟通会，取得了几乎所有同事的理解和支持。公司团队在这次共同面对困难的考验下体现出了空前的团结。

行业整体目前仍处于低位运行的状态，恢复至正常水平尚需时间

由于疫情防控需要，车辆无法按时过户或交付运输交付受阻。虽然整体二手车行业已逐渐恢复，公司业务也在逐渐恢复，但根据当前市场状况，公司预计Q1 甚至Q2 业务会因此受到不同程度的影响。

疫情同时给车辆在线化交易带来了前所未有的发展机遇，行业长期看好

国内二手车市场潜力巨大，尤其是线上购买二手车更是未来的发展方向。作为全国化的线上二手车商城，优信开创的线上购车与全国购模式也迎来了前所未有的发展机遇。我们相信，疫情过后，我们可以更好地把握住市场机会，实现稳健的长期发展，同时也为股东创造长期价值。

2020 年 3 月 2 日