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见闻

外媒：Twitter新股东想要罢免杰克·多西CEO一职

2020-03-02 17:22 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:据彭博社报道，Twitter首席执行官杰克·多尔西在该公司的职位面临被罢免的风险，Twitter一个新的主要股东Elliott Management公司正在寻找他的替代者。

推特 twitter

这家规模 400 亿美元的对冲基金由亿万富翁保罗•辛格(Paul Singer)领导，是一家活跃的投资机构(通过买入一家公司的股份来影响其商业方向)。现在，Elliott Management不希望多尔西同时担任Twitter和Square的首席执行官。

据悉，Elliott Management大约 10 亿美元的价格收购了Twitter 4%的股份，其目标是为公司安排新的董事会成员。今年Twitter 将有三个职位空缺，埃利奥特提名了四名董事。

如果Elliott Management在Twitter董事会影响力够大的话，那么多西很可能会被免去首席执行官的职位。当然，结果如何要等到 5 月份的Twitter 年度股东大会才能知晓了。（thenextweb

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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