iPhone11意外掉入迪士尼湖中2个月，居然完好无损

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:据外媒macrumors报道，美国蒙大拿州的一个家庭遇到了一件奇妙的事情，因为他们在迪士尼乐园游玩的过程中，一台iPhone11调入湖底，不过这台iPhone2个月之后被捞出居然还可以完好运行，这可能可以说明苹果iPhone达到了一定的防水能力。

在2019年10月初，这一家庭的父母带女儿索菲（Sophie）来到了佛罗里达州，开启了他们为期一周的迪士尼旅行。不过就在这次旅行即将结束的时候，发生了一个令人意外的事情。当他们参加米奇老鼠的万圣节恐怖派对并等待渡轮离开公园后，一台全新iPhone11从包里掉下来，掉到了一块迪斯尼经营水上交通工具的魔法王国博物馆湖中。由于湖水很深，且当时还是晚上，他们放弃寻回这部iPhone11的想法。

让这家人比较伤心的是，他们这次迪士尼之旅很多照片、视频都存在这部iPhone中，数据丢失是更难受的一件事情。在第二天，他们将iPhone掉入湖中的事情告诉给迪士尼工作人员，并且留下了联系方式，迪士尼工作人员称他们有潜水员会经常进入水中捞取客人意外掉落的东西。

不过这一家人并没有对此抱太大希望，回去之后又买了一部新手机。在2个月之后，迪士尼的工作人员联系到了这一家人，表示捞到了他们调入水中的iPhone并寄给了他们。尽管在水中泡了有2个月之久，这部iPhone仅仅看起来外表上多了些沙子和水藻植物，并且在正常开机后发现照片等数据依然保持完好。

对于iPhone拥有如此好的防水性，他们还特意给苹果公司CEO蒂姆·库克发信件，分享了他们的经历。