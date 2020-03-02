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见闻

Redmi K30 系列国内销量突破 100 万台：Redmi K30 Pro 本月正式发布

2020-03-02 11:54 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 2 日消息：今天上午，Redmi 红米手机官方宣布，Redmi K30 系列上市不到 3 个月国内销量已突破 100 万台。

Redmi 官方表示，在打造「5G 先锋」产品之路上，Redmi 用「全速热爱」之心打造更极致的产品、更出色的品质、更厚道的价格，一定会让更多人享受到科技带来的美好生活。

Redmi K30 王一博同款 5G双模 120Hz流速屏 骁龙765G 30W快充 6GB+128GB 深海微光 游戏智能手机 小米 红米
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￥2299

2019 年 12 月 10 日，小米举行发布会正式推出 Redmi K30 系列，其中 5G 版于 2020 年 1 月份上市开卖，这是 Redmi 首款 5G 手机，也是小米系首款双模 5G 手机。

Redmi K30 5G 采用 120Hz 流速屏，搭载高通骁龙 765G 移动平台，支持 SA、NSA 双模 5G，首发索尼高像素 Sensor IMX686，它拥有 1/1.7 英寸大底，支持 6400 万像素超清照片直出，电池容量为 4500mAh，支持 30W 闪充、全功能 NFC 和红外遥控。

目前小米官方已经开始预热，Redmi K30 Pro 将在本月正式发布。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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