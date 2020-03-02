天猫将每天向湖北用户提供300万只口罩 每只仅售2元

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今日，天猫发言人宣布，今日10点起，将每天向湖北提供300万只口罩，每只仅售2元，每人限购 4 包(共 200 片)，由顺丰配送。

湖北用户只需打开淘宝App，搜索「口罩专供湖北」，或「好药师大药房旗舰店」、「九州通医疗器械旗舰店」，只要收货地为湖北省内，即可下单购买。

据发改委数据显示， 2 月 29 日，包括普通口罩、医用口罩、医用N95 口罩在内，全国口罩日产能达到1. 1 亿只，日产量达到1. 16 亿只，分别是 2 月 1 日的5. 2 倍、 12 倍。其中，医用N95 口罩日产能产量分别达到 196 万只、 166 万只。

2月5日，阿里巴巴集团表示，将主动协助各方严厉打击各类制售假冒伪劣商品的不法行为。对于口罩等各类防疫用品，阿里巴巴将持续运用技术手段、模型算法，严查涉嫌假冒伪劣、虚假宣传等违规问题的商品和店铺，发现一家、查处一家，绝不姑息。

此前，阿里巴巴已永久清退 15 家涉嫌销售问题口罩的店铺，其中 5 家被移送执法机关，拦截、删除可疑问题口罩 57 万件。