雷军：小米电视为武汉用户开通“免费影视专区”

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:据有关媒体报道，小米电视内容团队宣布， 3 月 1 日起，将向武汉地区用户免费开放 20000 部优质影视剧内容，这是国内互联网电视首次开通免费专区。

对此，雷军也在微博上证实表示，小米电视为武汉用户开通“免费影视专区”，希望武汉人民早日战胜疫情。

据报道，即日起，武汉地区用户可通过小米电视、小米盒子、小米手机APP“小米视频”开通的《武汉加油》专属频道，免费观看 20000 余部优质影视剧内容，涵盖电影、电视剧、综艺、教育、儿童、音乐、纪录片、动漫、短视频等 9 大品类。

此次开通的小米《武汉加油》专区，也是国内互联网电视在疫情防控非常时期开通的首个免费专区

在抗疫方面，早在 1 月 25 日大年初一，小米集团首批救助武汉的医疗物资即已运抵武汉，包括N95 口罩、医用口罩和各类温度计。截至目前，小米集团及雷军个人已累计捐款捐物超过 4300 万元人民币。

此外，小米武汉、武汉金山办公、金山云武汉、西山居武汉还联合推出了“小米金山武汉总部战‘疫’医护子女就业优选计划”，提供优质岗位近千个，将在同等条件下优先录取抗疫医护人员子女。