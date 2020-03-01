百程CEO回应清算传闻：非官方文件 没有破产也没欠钱

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:日前百程旅行网宣布破产清算的传闻备受关注，对此百程创始人、董事长兼CEO曾松表示这并非官方正式文件，只是内部邮件，目前百程没有破产。

昨天，百程旅行网被曝出于 28 日发布内部通知，称因新冠肺炎疫情影响，资金不能维系公司继续运转，决定关闭公司并启动清算准备。内部文件显示，百程旅行网将于 3 月 10 日先行支付员工 1 月薪资， 3 月起将不再为员工缴纳五险一金及发放工资。所有员工在 3 月 9 日16： 00 点前完成公司财产归还等事宜。

对此，该公司创始人、董事长兼CEO曾松回应表示网传文件“这并不是我们的官方文件，是员工内部邮件文件，不知怎么流传出去的，造成这么大的关注。”

曾松还表示，“行业本身已经陷入困境很长时间，表面上是行业毛利率不断降低，其实是“人力资源+资金带来的生产力和生产效益过低，无法满足日子增加的费用平衡”，疫情的出现把坚持的空间压缩了，使得原本面临的问题更加复杂，更加复杂了。”

至于破产问题，曾松提到，“很长时间我都是把自己的房产抵押给银行，给企业员工发工资，已经没有力量了。”

“目前我们没有破产，也没有欠用户和供应商的钱，但需要一段时间去处理一些问题。我们发这个文件是为了表达公司的态度(部分员工处理订单和提前找工作谋生路)， 3 月 20 日左右行业会退质量保证金，可以用来发工资。”

关于未来，曾松表示，“我在这个行业 20 多年了，下一步是否还会选择旅行行业我还没有想好，但我希望旅游行业未来能发展得更好。”