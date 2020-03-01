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见闻

国家邮政局：全国邮政行业复工人员246万人 复工率达90.2%

2020-03-01 11:20 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:据国家邮政局消息，截止 2 月 28 日，全国邮政行业复工人员达 246 万人，复工率达90.2%，快件日揽收量和投递量分别达到1. 62 和1. 6 亿件，复产率分别达到81%和80%，超额完成第二阶段复工复产任务目标。

快递

同时，邮政、快递企业继续全力保障对武汉等疫情重点地区的应急救援物资和人民群众日常基本生活物资的运输和寄递服务，截至 2 月 28 日累计承运、寄递疫情防控物资4. 15 万吨。

2 月 7 日以来，在有效防控疫情的同时，邮政业按照国家邮政局“四个确保”“三个优先”和“梯度推进”工作安排，有序开展复工复产工作。至 2 月 18 日，全行业揽件量达1. 2 亿件，投件量达 8000 万件，提前完成服务能力恢复到四成的第一阶段目标。 2 月 21 日，国家邮政局正式启动邮政快递业第二阶段复工复产工作，继续一手抓科学防控疫情，一手抓有序复工复产，坚决做到“两手抓、两手硬，两不误、两促进”，至 2 月 28 日超额完成“月底前行业产能恢复到六成以上”的既定目标。

截至 2 月 28 日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计4. 15 万吨、包裹1. 5 亿件，发运车辆1. 65 万辆次，货运航班 284 架次。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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