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6999 元起！三星 Galaxy S20 系列国行正式发布

2020-02-27 20:31 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息:今天晚间，三星旗舰新品中国线上发布会正式举行，三星年度旗舰 Galaxy S20 系列正式在国内推出。

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图片来自 samsung

与早前在海外发布的产品一致，Galaxy S20 系列国行版同样有三款机型，全系支持 5G，包括 Galaxy S20、Galaxy S20+和 Galaxy S20 Ultra。

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￥7999

配置方面，Galaxy S20 采用 6.2 英寸超感官全视屏，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，后置 1200 万主摄+6400 万长焦+1200 万超广角三摄，电池容量为 4000mAh。

Galaxy S20+的屏幕则是扩大至 6.7 英寸，后置增加 ToF 组成四摄，电池容量增加至 4500mAh。

Galaxy S20 Ultra 的屏幕则进一步扩展至 6.9 英寸，后置 1.08 亿主摄+4800 万潜望式长焦+1200 万超广角+TOF 四摄，电池容量为 5000mAh，支持 10 倍混合光学变焦，100 倍变焦。

三星 Galaxy S20 系列支持 8K 视频拍摄，支持 8K 视频无线投屏，视频中可以截取 3000 万像素照片，拥有专业模式和超级稳定模式。

价格方面，Galaxy S20 5G 12+128GB 版本售价为 6999 元；Galaxy S20+ 5G 12+128GB 版本的售价为 7999 元；Galaxy S20 Ultra 5G 12+256GB 版本售价为 9999 元，16+512GB 版本售价为 11199 元。三星 S20 系列将于 3 月 6 日开启预售，3 月 20 日正式开售。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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