创建“上上下下左右左右BA”代码程序员去世，享年61岁

著名的Konami代码的程序员桥本和久本周去世，享年 61 岁。他创建的代码：上，上，下，下，左，右，左，右，B，A，开始(↓↓↓↓↓↓→↓→B，A，Start)已经存在了 30 多年。

桥本的前雇主Konami今天发表声明证实了桥本的死讯，并向桥本的家人表示哀悼。Konami表示：“我们对桥本的去世感到悲痛。”并称桥本是一位“才华横溢的制作者”。（theverge）