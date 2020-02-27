乐视网2019年业绩快报：营收4.90亿元 同比下降69.01%

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:今日，乐视网发布了 2019 年业绩快报。报告显示，2019 年，乐视实现营业总收入 48，998.00 万元，较去年同期下降 69.01%;营业利润为 -194，113.90 万元，较去年同期增长 65.96%%；利润总额-1，131，545.33 万元，较去年同期减少 99.28%%；归属于上市公司股东的净利润为-1，128，159.01 万元，较去年同期减少 175.46%%; 基本每股收益为-2.83 元，比去年同期减少 180.12%。

此外，报告还显示，乐视报告期末总资产余额为 634，074.29 万元，比期初减少 24.96%%，主要系长期资产计 提资产减值准备及货币资金余额减少导致总资产下降;报告期末归属于上市公司股东的所有 者权益-1，432，867.42 万元，比期初减少 373.50%，主要系本期公司计提乐视体育、乐视云违规 担保案件负债约 98 亿余元所致。

乐视称，营业总收入、营业利润、利润总额大幅下降的因素主要包括了：品牌信誉持续受损，前期购置的影视版权等长期资产摊提成本逐年摊销，导致 2019 年公司营业总收入、营业利润、利润总额大幅下降。大股东及其关联方债权无法得到偿还，公司大量有息债务无法进行偿付 且不断产生财务费用，进一步加大对亏损影响。



