微盟创始人再回应数据遭员工破坏：涉事员工深陷网贷

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息：今日，针对“数据遭员工人为破坏”一事，微盟创始人孙涛勇发文回应称，事后通过警方了解，该员工一直深陷网络贷，还曾有过轻生，该员工春节期间一直没回家，由于疫情阶段不能外出，只能一个人在房间独处了 30 多天，加上本身经济上的困扰，就做出了这样的举动。事后该员工也说跟公司无任何仇恨。这也是为什么他事后没跑路，也很快承认了犯罪事实。

孙涛勇称，这是一个社会问题，不想放大。该名员工一直以来表现良好，绩效优秀，还被列为公司潜力人才培养目标，同事都觉得他靠谱老实，甚至我们通过操作日志发现是他，第一反应是不是他账号被盗。

2月25日，微盟发布声明称， 2 月 23 日SAAS业务数据遭到一名员工“人为破坏”，已向上海警方报案。目前犯罪嫌疑人已经被宝山区公安局进行刑事拘留，犯罪嫌疑人承认了犯罪的事实。犯罪嫌疑人乃微盟研发中心运维部核心运维人员通过个人VPN登入公司内网跳板机，因个人精神、生活等原因对微盟线.上生产环境进行了恶意的破坏。

昨日，微盟集团表示，公司针对近期出现的系统故障问题，已于 2 月 25 日 24 点恢复核心业务。目前，微盟微商城、智慧零售、微站业务已正式恢复服务，新用户可以直接注册开通使用。而老用户需要重新注册账户，待数据恢复后可以进行新老账户合并。

以下为孙涛勇回应全文：

我们幸免于这次“天灾”，却不料一场“人祸”让我们处于无比艰难的境地，我们也刚刚经历了疫情期间无脑的谣言满天飞，而现在我们也在同样遭受这些无脑的谣言。我们没有去详细说明该员工删库的原因，是因为我们认为这是一个社会问题，不想放大。该名员工一直以来表现良好，绩效优秀，还被列为公司潜力人才培养目标，同事都觉得他靠谱老实，甚至我们通过操作日志发现是他，第一反应是不是他账号被盗，事后通过警方了解，该员工一直深陷网络贷，还曾有过轻生，该员工春节期间一直没回家，由于疫情阶段不能外出，只能一个人在房间独处了 30 多天，加上本身经济上的困扰，就做出了这样的举动，事后他也说跟公司无任何仇恨，我想他是在选择一种自己解脱的方式吧，这也是为什么事后没跑路，也很快承认了犯罪事实，而我对他又痛恨又逐步转向了同情，如果他要在轻生和破坏选择一种解脱方式，那我们唯一能获得安慰的是微盟这次的灾难换来了一条生命。

自事故以来，我们和腾讯云团队已经连续四天 24 小时两班倒工作，每天都是小时级打盹睡眠，我不是无良老板非要逼着他们这么做，而是我们每个人都憋着一股劲，我们需要给商家一个交待!我们不祈求能得到大家的援助，我们只希望此刻你们可以安静一点，让我们专心去处理好数据修复。

每个企业难免都会有至暗时刻，不落井下石这也是做人最基本的道德，人这一 辈子总要有些除了商业之外的东西。

微盟创始人孙涛勇