支付宝推出「硬核点赞」功能：商家被点赞越多 贷款免息额度越高

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息：今天，支付宝联合网商银行推出了一项「硬核点赞」功能，消费者消费后，可以给商家点赞，每点赞 1 次，小店老板就可以获得100元的免息贷款，点赞越多，免息额度越高。

上周，支付宝推出了为小店点赞留言打赏功能，一天之内200万用户为复工小店点赞打气。支付宝和网商银行表示，这次升级功能是为了让「好评小店」在复工期率先减负，率先回血。

对于复工小店，尤其是高口碑的小店来说，这无疑是一大利好。

杨留军是经营一家饭馆的小店主，小店留言点赞打赏功能上线之后，目前他已经收到了五十多个赞。有了赠送免息贷款的新功能后，他已经收到了几千元的贷款免息额度，「我打算积攒几天免息额度，这样可以随时使用这笔资金，小店经营会轻松很多，也让我有更大的动力服务好顾客，获得更多点赞。

网商银行表示，今年将准备百亿免息额度，投向好评小店。此前，网商银行已经向湖北地区的淘宝天猫小店投放100亿免息贷款，并且宣布对5000万信用小店不抽贷不断贷。

数据显示，金融支持对于小店回暖具有显著效果。在首批复工的小店中，39%的小店已经将自己的单日流水恢复到了节前的日常水平，实现了成功回血;而在过去一个月，取用过贷款的小店单日流水甚至实现了46%的增长，成为了打赢经济仗的一支排头兵!