站长之家(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息:雷军刚刚在微博发文称,小米设计的环保包装方法 One Paper Box「一纸盒」斩获日本优良设计奖 Best 100 和德国 iF 设计奖。

图片来自 @小米公司

雷军表示「一个包装盒,只需要一张卡纸或瓦楞纸板折叠,没有辅料支撑,甚至不需要胶水,组装简单,能降低约 40% 成本,非常环保的方法。」

据介绍,One Paper Box「一纸盒」是小米设计的环保包装方法。简单说,一个包装盒,只需要使用一张卡纸或瓦楞纸板折叠而成,里面不需要多余的辅料来支撑。甚至不需要使用胶水,组装过程更加节省劳力。根据计算,「一纸盒」的设计,最高能降低原传统包装成本的 40%,还能避免过度包装给地球带来的浪费。