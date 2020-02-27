松下将与特斯拉结束合作生产太阳能电池

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:据TechCrunch报道，松下宣布将停止为特斯拉位于纽约州布法罗工厂生产太阳能电池和组件，这意味着双方结束了四年的合作关系。

松下表示，将在 5 月底之前停止为特斯拉工厂的太阳能制造业务，将于 9 月前退出工厂。松下在这家工厂雇佣了大约 380 名员工，这些员工将获得遣散费。

松下还称，将与特斯拉合作，从受影响的员工中寻找并聘用合格的申请人。特斯拉计划聘用合适的申请人担任新职位，以支持其在布法罗的太阳能和能源制造业务所需的人才。

据悉，特斯拉与松下曾在 2016 年达成了一项协议，将在特斯拉位于纽约州布法罗的“超级工厂2”(Gigafactory 2)工厂联合生产太阳能电池，后者承诺分担工厂所需设备的成本。这家合资企业加深了两家公司之间的关系，双方已经建立了合作关系，在内华达州里诺附近的特斯拉工厂生产电池。目前，两家公司达成共识，取消继续联合生产太阳能电池的合作。

值得注意的是，松下仍与特斯拉一家独立的合资企业下合作，在内华达州里诺附近的一家大型工厂生产电池。松下在一份声明中表示，该决定“不会影响松下和特斯拉在内华达州的合作关系。”