爱奇艺回应复工防疫不严格；微博发布2019Q4及全年财报；小桔租车推出“ 0元用7天”服务

爱奇艺回应复工防疫不严格

昨日，有爱奇艺员工在社交媒体上晒出了一份名为《企业复工复产疫情防控落实检查结果不合格公示》的通知。据通知显示，北京爱奇艺科技有限公司在2月25日上午被北京海淀城管部门检查出存在“未采取有效措施降低办公人员密度，到岗员工办公间距小于1米，且未佩戴口罩”等不合格事项。

据凤凰科技报道，对此，爱奇艺方面回应表示，公司高度重视北京市海淀区城市管理综合行政执法局指出的问题，已在第一时间进行整改，目前整改工作已经获得认可，通过复检，感谢大家的监督。

微博发布2019 Q4及全年财报

昨日，微博发布了 2019 年四季度财报，财报显示，微博四季度净营收4. 681 亿美元，同比下降3%，归属于微博的净利润为 9510 万美元，上年同期为1. 665 亿美元。

微博 2019 年全年净营收17. 7 亿美元，较 2018 年的17. 2 亿美元增长3%。 2019 年全年广告和营销营收15. 3 亿美元，较 2018 年的15. 0 亿美元增长2%。 2019 年全年微博增值服务营收为2. 367 亿美元，较 2018 年的2. 193 亿美元增长8%。 2019 年全年归属于微博的净利润为4. 947 亿美元， 2018 年为5. 718 亿美元。

此外，财报还显示，微博 2019 年 12 月的月活跃用户数为5. 16 亿，较上年同期净增约 5400 万。月活跃用户数中约94%为移动端用户。 2019 年 12 月平均日活跃用户数为2. 22 亿，较上年同期净增约 2200 万。

微博预计， 2020 年第一季度以人民币记收的净营收年对年降幅将在15%至20%的区间。

小桔租车推出“ 0 元用 7 天”服务

近日，小桔租车宣布在全国陆续推出“ 0 元用 7 天”的租车服务，在疫情结束前，全国计划投入一万辆车。活动城市包括了： 2 月 19 日杭州、 2 月 24 日广州、 2 月 27 日深圳、东莞、厦门和南京等城市。

据介绍，用户可打开滴滴出行APP，找到“小桔租车”，即可进入活动申请。

对此，滴滴表示正在紧急调度更多车辆，尽快覆盖到全国更多城市。



