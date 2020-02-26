上海地铁：将于2月28日启动“乘客扫码登记”

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:今日，上海地铁宣布，将从 2 月 28 日起启动轨道交通乘客扫码登记措施。上海地铁已经按照“一车厢一编码”的原则，开始在运营列车的车厢内张贴专用二维码，确保二维码与车厢号一一对应，此项工作将逐步覆盖至上海地铁所有约 6000 节车厢。二维码具体张贴部位在每节车厢内每扇车窗顶部的中央位置。

上海地铁称，乘客进入车厢后可自主利用本人手机APP扫描二维码，登记手机联系方式，并确认登记成功;如换乘其他线路或更换车厢后应重新扫码登记。此次启动的轨道交通乘客扫码登记措施，是便于有关部门在接到疫情通报后，能够通过乘车登记信息及时联系追溯相关密切接触者，更好地保障乘客健康、安全出行。

具体使用步骤为：

1、 乘客乘坐上海轨道交通时，在进入列车车厢后，应使用本人手机APP扫描车窗顶部位置的专用二维码，登记本人乘坐轨道交通列车的所在车厢位置信息。

2、 根据操作界面仅需填写本人的手机号码即可，以便发现疫情后，如有需要能够及时、准确与您取得联系。

3、 按下确认框，弹出登记成功的信息即可退出。

4、 乘客每次乘车进入车厢，或者更换乘坐车厢，以及换乘其他线路后，均需要及时扫码，确保您登记信息的完整性。