“扫一扫”分享到微信

见闻

上海地铁：将于2月28日启动“乘客扫码登记”

2020-02-26 17:06 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:今日，上海地铁宣布，将从 2 月 28 日起启动轨道交通乘客扫码登记措施。上海地铁已经按照“一车厢一编码”的原则，开始在运营列车的车厢内张贴专用二维码，确保二维码与车厢号一一对应，此项工作将逐步覆盖至上海地铁所有约 6000 节车厢。二维码具体张贴部位在每节车厢内每扇车窗顶部的中央位置。

上海地铁称，乘客进入车厢后可自主利用本人手机APP扫描二维码，登记手机联系方式，并确认登记成功;如换乘其他线路或更换车厢后应重新扫码登记。此次启动的轨道交通乘客扫码登记措施，是便于有关部门在接到疫情通报后，能够通过乘车登记信息及时联系追溯相关密切接触者，更好地保障乘客健康、安全出行。

QQ截图20200226170755.jpg

具体使用步骤为：

1、 乘客乘坐上海轨道交通时，在进入列车车厢后，应使用本人手机APP扫描车窗顶部位置的专用二维码，登记本人乘坐轨道交通列车的所在车厢位置信息。

2、 根据操作界面仅需填写本人的手机号码即可，以便发现疫情后，如有需要能够及时、准确与您取得联系。

3、 按下确认框，弹出登记成功的信息即可退出。

4、 乘客每次乘车进入车厢，或者更换乘坐车厢，以及换乘其他线路后，均需要及时扫码，确保您登记信息的完整性。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Firefox HTTPS 加密DNS DNS 外闻

Firefox默认为美国用户推出基于HTTPS的加密DNS

· Firefox HTTPS 加密DNS
搜狗 AI录音笔 录音笔

搜狗发布AI录音笔 智能转写准确率高达98%

· 搜狗 AI录音笔 录音笔
中国电信宽带提速 小翼管家 宽带提速

中国电信宽带宣布提速：家庭光纤宽带用户可免费提速至 200M

· 中国电信宽带提速 小翼管家 宽带提速
流媒体 AppleMusic 数字音乐 外闻

报告：Apple Music等流媒体占美国音乐产业收入的79%

· 流媒体 AppleMusic 数字音乐
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

爱奇艺回应复工防疫检查不合格：已整改并通过复检

[见闻]· 02月26日

2020年1月全国快递数据出炉：同比下降超16%

[数说]· 02月26日

新浪Q4财报：净营收5.933亿美元 同比增长4%

[数说]· 02月26日

特斯拉市值缩水158.94亿美元 相当于23.7万辆顶配Model 3

[动态]· 02月26日

阿里巴巴：全国3亿慢性病患者处方药可在天猫买

[动态]· 02月26日

学霸B站：风口下喜忧参半 关于版权问题仍需重视

[评论]· 02月26日

线下演出停摆，10万音乐人如何线上"再就业"？

[评论]· 02月26日

韩国最大电信运营商员工感染新冠病毒 紧急关闭总部大楼

[见闻]· 02月26日