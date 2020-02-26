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见闻

研究显示：苹果iPhone XR为2019年全球出货量最高的智能手机

2020-02-26 15:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:根据Omdia的最新数据，苹果的iPhone XR在 2019 年主导了全球智能手机市场，发货量仅次于这款已经推出一年的智能手机的是去年 9 月才推出的iPhone 11。

苹果，iPhone11Pro

统计数据显示，苹果在 2019 年全年的iPhone XR出货量估计为 4630 万部，超过了iPhone 11。Omdia表示，该公司最新的“平价”iPhone11 自 9 月上市以来，出货量达到了 3730 万部。

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三星手机产品紧随苹果步伐，其中Galaxy A10、Galaxy A50 和Galaxy A20 分别位列第三至第五位，这三款手机的出货量分别为 3030 万部、 2420 万部和 1920 万部。苹果的高端机iPhone 11 Pro Max在 2019 年最后一个季度的出货量为 1760 万部，位居第六，略高于iPhone8 的 1740 万部出货量。据Omdia的数据，iPhone 11 Pro排在第九位，出货量为1， 550 万部。

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Omdia智能手机研究和分析主管Jusy Hong表示：“苹果在全球智能手机出货量排名中一直占据第一和第二的位置，该公司已经连续五年多保持这一主导地位。”

此外，该分析公司指出，iPhone的整体出货量在这么多年来第二次出现下降，在 2019 年下降了4.6%。然而，这一数字对比 2018 年的表现有所改善， 2018 年同比下降5.1%。（appleinsider

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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