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见闻

这家创企正开发一种大脑读取设备 要抢马斯克脑机接口公司Neuralink饭碗？

2020-02-26 15:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:去年，埃隆·马斯克(Elon Musk)对外宣称其脑机接口公司Neuralink将能实现用大脑意念控制iPhone。现在，该公司在纽约多了一家竞争对手Neurosity，该公司日前还为开发者发布一款名为Notion的设备。

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注：图片来自TNW

据悉，Neurosity是由此前从事机器人工作的前波音员工AJ Keller和前Netflix工程师Alex Castillo于2018 年共同创立。去年，该公司首次展示了它的Notion设备。

该公司创始人称，Neurosity与Neuralink所做的事情相似，同样是通过脑电波来采取行动，但不必在大脑中植入芯片即可开始控制事物。

Keller解释称，Notion可以像耳机或VR耳机那样佩戴，它配有八个传感器，每分钟扫描大脑 250 次，检测大脑活动的运动信号，这些信号可以用来触发某种软件动作。

Castillo称，该设备可以读取大脑命令，准确率达到65%至85%。该公司表示，Notion的开发人员版本的价格为1， 099 美元，它将于 12 月开始发货。它的目标是向北美的开发人员首批交付1， 000 个设备。（thenextweb

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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