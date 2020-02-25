“扫一扫”分享到微信

见闻

华为发布旗舰园区和数据中心解决方案

2020-02-25 21:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:今日，华为在其全球直播的行业数字化转型大会中，发布了HiCampus园区解决方案和HiDC数据中心解决方案。

华为

华为企业BG副总裁孙福友认为，企业的ICT系统已成为生产工具和核心资产，应该纳入BCM(业务连续性管理)管理范畴。

针对当前企业园区普遍面临接入体验不佳、网络能耗高、业务创新慢等挑战，孙福友现场发布了华为HiCampus园区解决方案。

华为把5G领域的射频技术、算法如多系统联合调度、智能天线、软件定义无线电等，以及5G组网概念引入IP领域，赋予了AirEngine Wi-Fi6 最快、最稳、随时随地100Mbps组网的完美用户体验，提供10Gbps峰值速率、10ms时延、比业界覆盖半径大20%，实现园区优质全无线接入，优于传统园区的有线+无线接入方式。

华为企业BG CTO 梁永健发布了华为HiDC数据中心解决方案，作为智能、高性能、绿色的数据中心，在架构、技术、介质方面实现了创新，更好支持数据的融合、共享。

据介绍，出最新AI Fabric智能无损数据中心网络解决方案，通过独创iLossless算法实现数据中心内以太网，无限带宽(Infiniband)，光纤网(Fiber Channel )三网合一，有效提升服务器算力28%，存储IOPS 30%。数据中心互联方案采用IP+光的融合方案，提供高于业界平均水平40%的容量和25%的超长距传输距离，实现网络的流量和管理的协同，缩短业务上市时间，节省30%以上TCO。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

国产游戏 游戏版号 腾讯游戏 网易游戏

新一批国产游戏版号下发，腾讯《秦时明月世界》网易《天谕》等获批

· 国产游戏 游戏版号 腾讯游戏
富士康 钟南山 富士康恢复生产

富士康：已聘请钟南山院士担当集团防疫及复工总顾问

· 富士康 钟南山 富士康恢复生产
钉钉 钉钉CEO 陈航

钉钉CEO回应被打“一星”：虚心接受小朋友意见 小时候也会这么做

· 钉钉 钉钉CEO 陈航
爱奇艺 公司注册 爱奇艺新公司

爱奇艺在成都成立新公司 注册资本为2000万美元

· 爱奇艺 公司注册 爱奇艺新公司
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
李佳琦 主播 钉钉 网课 直播

教育圈的李佳琦？当老师被逼成主播后......

· 李佳琦 主播 钉钉
淘宝 客服 网友宅在家撩客服

憋坏了！网友宅在家撩客服 网店客服聊天量增长500%

· 淘宝 客服 网友宅在家撩客服
无人机 口罩 打牌

大爷大妈打牌被无人机喊话 一分钟内被劝退

· 无人机 口罩 打牌
查看更多
﻿

编辑推荐

阿里校园社交产品“Real如我”曝光：在部分省市灰度发布

[动态]· 02月25日

钉钉5.0强势推“钉钉圈子”：定位私域流量运营平台

[动态]· 02月25日

钉钉CEO回应被打“一星”：接受意见 小时候也会这么做

[见闻]· 02月25日

爱奇艺在成都成立新公司 注册资本为2000万美元

[见闻]· 02月25日

暖心！阿里推五大举措 驰援湖北1300万慢病病人

[见闻]· 02月25日

2亿人远程办公，电子合同需求量增长了10倍

[评论]· 02月25日

2020品牌直播：岂止于卖货 广告公司能干掉MCN？

[产品]· 02月25日

未来媒体网站如何转型？BuzzFeed五点举措值得借鉴

[产品]· 02月25日