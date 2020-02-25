华为发布旗舰园区和数据中心解决方案

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:今日，华为在其全球直播的行业数字化转型大会中，发布了HiCampus园区解决方案和HiDC数据中心解决方案。

华为企业BG副总裁孙福友认为，企业的ICT系统已成为生产工具和核心资产，应该纳入BCM(业务连续性管理)管理范畴。

针对当前企业园区普遍面临接入体验不佳、网络能耗高、业务创新慢等挑战，孙福友现场发布了华为HiCampus园区解决方案。

华为把5G领域的射频技术、算法如多系统联合调度、智能天线、软件定义无线电等，以及5G组网概念引入IP领域，赋予了AirEngine Wi-Fi6 最快、最稳、随时随地100Mbps组网的完美用户体验，提供10Gbps峰值速率、10ms时延、比业界覆盖半径大20%，实现园区优质全无线接入，优于传统园区的有线+无线接入方式。

华为企业BG CTO 梁永健发布了华为HiDC数据中心解决方案，作为智能、高性能、绿色的数据中心，在架构、技术、介质方面实现了创新，更好支持数据的融合、共享。

据介绍，出最新AI Fabric智能无损数据中心网络解决方案，通过独创iLossless算法实现数据中心内以太网，无限带宽(Infiniband)，光纤网(Fiber Channel )三网合一，有效提升服务器算力28%，存储IOPS 30%。数据中心互联方案采用IP+光的融合方案，提供高于业界平均水平40%的容量和25%的超长距传输距离，实现网络的流量和管理的协同，缩短业务上市时间，节省30%以上TCO。