未来十年传统媒体网站如何成功转型？BuzzFeed这五点举措值得借鉴

站长之家注：作为一个内容站点如何不断的调整发展和运营的方向，才能与时俱进呢?国外知名媒体网站BuzzFeed曾经从一个没有流量的PC站点到壮大，又在移动自媒体时代成功转型蜕变，在未来的一年，这个内容平台又有哪些举措可以借鉴的呢?本文为BuzzFeed的创始人兼CEO Jonah Peretti分享其在 2020 年中的重要战略举措。

以下是原文编译内容：

BuzzFeed的核心优势一直是我们适应不断变化环境和创新的能力。BuzzFeed刚成立的时候，智能手机还没有出现，社交平台只是用来个人更新，数字视频提供了糟糕的用户体验。当时，BuzzFeed是一个面向PC用户的网站，社交流量很少，没有视频内容。幸运的是，随着世界的变化，我们能够发展出自己的模式，今天移动、社交和数字视频成为了BuzzFeed业务的核心。同样，在BuzzFeed的发展过程中，几乎所有的收入都来自本土广告。在过去的几年里，我们推出了新的业务，如今有70%的收入来自这些新业务。

BuzzFeed会随着外界环境的变化而变化;我们的适应性是我们DNA的核心。这就是为什么平台能在一个快速变化的媒体环境中继续生存和发展，这种环境对很多其他公司却都是无情的。我们总是在思考“未来该如何运作”，然后朝着那个方向努力。总的来说，我们的新业务创造了超过 2 亿美元的收入，年增长率接近40%，这也是光明未来的关键。

在未来数年，BuzzFeed会继续调整和转变业务，重点关注关键战略领域如下：

媒体网络。平台将加强和优化内容，以盈利增长的内容网络。 融合内容和商业。平台提供的内容将促进现实世界的交易。通过把成功的购物内容扩展到新的行业，并开始为平台激发的交易获取更多的价值。 未来电视领域。将充分利用创新营销、内容开发和新的互动内容工作室等方式转型流媒体。 社区和成员。将率先在BuzzFeed上建立“付费社交”和更好的社区模式，目的是替代大型社交平台。 原始文件及收集的证据。扩大原始文献和原始资料的提供，以避免盲目信任新闻报道的做法。

我想借此机会，就这些领域以及我们在未来一年将如何实现这些目标进行更多的交流。我还将与公司各部门开会，讨论如何加快这些关键领域的发展。

一、创建未来的媒体网络模式

我们希望让大家喜欢的内容在所有平台上传播，向亿万用户分享欢乐和真理。公司还将利用媒体网络做其它事情：包括建立一个商业业务，在不同的平台上推广节目，建立战略伙伴关系，收集数据以了解文化。通过内容网络来激发创造力和创新将继续驱动着平台所做的一切。

过去，我们已经开始建立我们的跨平台全球网络，虽然投资资金流入数字媒体，但这些平台并没有与内容创造者分享多少收入。在那段时间，平台的目标是迅速扩大用户群，然后想办法赚钱。现在，形势发生了逆转，数字媒体的投资开始减少，但各平台终于开始分享收入。筹集资金变得越来越难，但赚钱却越来越容易。

为了适应这一变化，BuzzFeed将的数据驱动方法扩展到了不断增长的受众，包括收入。当平台制作一个内容，就要衡量需要多少成本，触达用户，以及能产生多少收益。

所有这些都是为了创造一个飞轮，使我们能够制作更多的内容，接触更多的用户，并产生更多的收入，紧接着再投资形成良性循环。除了新闻之外，现在每个内容部门都已经盈利了，新闻正朝着正向发展。

由于团队的努力，我们的飞轮真的开始工作了。公司的视频团队开发了新的区块拍摄模式和主题周，每个制作人的视频产量翻了一番。BuzzFeed.com团队启动了新的战略计划，比如一个专门的测试小组使得测试流量增加了超过60%，一个新的团队计划，让周末流量增加了30%。BuzzFeed日本团队还开发了一个新的岗位分配模型，使流量增加了20%以上，项目收入增加了一倍多。这项工作正在得到回报，我们的媒体网络不仅仅通过平台收入、程序化和展示来获得更多回报，同时也为所有其他业务提供了一个推广引擎。 2020 年的一大重点将是继续发展和优化我们的内容网络。

二、融合内容和商业，创造平台新收益模式

我们的内容网络最初是作为受众消费媒体的一种方式，并且逐渐成为他们获得灵感采取行动、尝试新体验或购买新产品的地方。 平台一直在策划最好的互联网体验。在早期，包括着迷因、推特和突发性新闻事件。如今，整个经济都已经转移到了网上，因此互联网运营意味着管理亚马逊或沃尔玛的所有产品，Netflix 或迪士尼 + 的所有节目，Spotify 上的所有歌曲和播客，或者 Airbnb 上所有旅游目的地。 每一家面向消费者的公司要么正在成为一家互联网企业，要么已经成为一家互联网企业。 消费者，尤其是年轻消费者，希望能够通过手机上的应用程序，即时获取全世界的所有信息。

去年，BuzzFeed直接可归属交易中的收入超过4. 25 亿美元，今年的交易额将大得多。我们是在线市场提供的无限选择中灵感和发现的层面。 我们在所谓的“内容尝试”方面可以说是做得最好的——平台推出了口味测试，找出什么是值得的，烹饪美味的食谱，写下哪些节目值得观看，通过Bring Me推荐最好的旅行目的地，和“Nifty”一起做 DIY 项目。 我们在亚马逊上挑选数以百万计的产品，帮助用户为家人找到最完美的礼物，我们在 Twitter 和 Instagram 上追踪最新的消息，找到最有趣、最有趣、最准确和最相关的故事。 在一个充满无限选择的世界里，我们是文化、新闻和商业的总机。

移动内容和移动商业的融合意味着我们终于可以在这一方面上取得进展。 传统的营销渠道已经缩小，消费者可以更流畅地从灵感转向交易。

这种转变对所有的内容公司都有好处，尤其是对 BuzzFeed，因为我们是数字化的本土公司，拥有庞大的规模和喜欢在线交易的用户群。

我们也正在与许多在线市场和产品公司进行开创性的工作，以帮助他们直接面向消费者，去除数字中间商。 例如，Tasty 用户现在可以通过我们的沃尔玛合作伙伴直接从我们的应用程序中购物。 我们的观众可以在我们的视频里购买美味的麦考密克香料。许多行业的公司都专注于直接面向消费者，迄今为止，BuzzFeed 是帮助它们为未来转型的最佳战略伙伴。

三、进军未来电视流媒体领域

下一个十年，传统媒体最赚钱的商业模式将会消失或彻底改变：有线电视捆绑、电影租赁和销售，传统的窗口模式允许工作室从多个发行商和多个地区获得同一内容的多次付费。在这个互联网允许免费、全球性、即时访问全部内容库的世界里，这些商业模式都毫无意义。传统模式正被数字订阅取代，互联网正成为所有内容的“通用窗口”，包括优质的长内容节目。未来十年，所有媒体将首次成为数字媒体。

现在，BuzzFeed已经做好转型的准备，并将成为一大受益者。作为一个免费的、全球性的、跨平台的媒体网络，BuzzFeed可成为流媒体服务的理想补充，帮助它们推动新订阅、减少用户流失和推广新节目。BuzzFeed擅长策划互联网，而很快每一个节目和电影都将成为互联网的一部分。我们帮助数以亿计的人们从众多的选择中选出值得一看的节目。

BuzzFeed也在为这些服务增加原创内容的制作，平台的数字媒体网络可以起到以下几个作用：

1)了解受众的喜好;2)开发独特的IP; 3)向广大的受众推广营销内容。

随着视频娱乐产业向互联网转移，BuzzFeed深厚的数字知识将为工作室带来传统电视所没有的优势，平台也将增强为主要的数字平台制作节目方面的领导能力。

为了推进这些目标，BuzzFeed正在与eko合作建立一个新的艺术工作室，以开创互动视频的新形式。当媒体公司意识到不仅仅是把传统的电视和电影内容搬到互联网上时播放时，流媒体下一个阶段战争就会开始。当他们真正拥抱数字化的时候，内容本身就会开始改变，变得更个性化、更互动、更社会化、更交易化、更全球化——而这就是BuzzFeed喜欢的方式!

四、扩展“付费社交”模式

现在一些主流的社交平台要努力运营一个真实、可持续、健康的社区时面临着很大的挑战。用户希望在平台上分享他们的价值观;他们对自己的对话和社交互动数据被用来投放定向广告感到不安;他们厌倦了机器人、网络喷子等在他们只是想与同伴联系时骚扰他们。

人们迫切需要更好的方式来与朋友交流，结识新的同龄人。这就是为什么有人愿意为更好的社会体验买单。BuzzFeed在线下社交体验的快速增长中尤其能看到这一点：包括音乐节;新的运动社区，如综合健身、瑜伽和动感单车;合作空间和社交俱乐部等等。社交平台是免费的，但人们希望获取更好的优质体验，并愿意为此付费。

未来几年，BuzzFeed投资并拓展这一领域。目前，平台投资并帮助建立了一个家庭体验商店CAMP，现在有 5 个分店。我们将全年为网站和应用程序推出新的高级社交功能，并将建立和合作伙伴关系，为用户带来创新的付费会员项目和现场活动，让他们以新的方式相互联系。相信付费社交趋势将在线上和线下都有增长，BuzzFeed在这一领域有真正的机会。

五、构建更好的数字新闻模式，收集原始文件资料，告知公众真相

如今，越来越多读者不再盲目相信新闻机构会告诉他们所谓的“真相”。幸运的是，这种情况并不一定会扼杀新闻业，从长远来看，互联网可以指向新的模式。新闻机构可以专注于为观众和社会服务，展示他们的作品，并提供收集的证据，而不是仅仅专注于建立对自己品牌的信任。BuzzFeed News将会亲自向受众展示证据，从而获取信任。比如平台会发布原版斯坦福信件;发布媒体和政府中有权势的人正在阅读的档案;又或者该平台前不久发表了一份关于ICE拘留中心恶劣条件的内部报告。

在未来的十年里，BuzzFeed将依靠这种方法打造新一代新闻品牌。未来将看到平台加快了发布原始文档，并为原始资料提供编辑环境。随着人们对新闻的信任度持续下降，平台将提供不可否认的证据，未经过滤的真相。

结语

以上就是Jonah Peretti所分享BuzzFeed在 2020 年要采取的措施，从而让平台进一步得以成长，上面的五点举措或许对新闻内容网站转型和扩展业务有很大的借鉴意义。

注：文章编译自buzzfeed，原文可点击这里阅读。