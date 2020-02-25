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这个AI行李箱可以帮助视力障碍人士独立自由的行走

2020-02-25 14:25 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:一群日本公司正在开发一款手提箱形状的机器人，它可以利用人工智能帮助视力障碍人士独立行走。

据介绍，这个小型导航机器人将扫描用户的位置和地图数据，并规划出到目的地的最佳路线。接着，机器人将通过声音和触觉技术引导使用者到达目的地，主要通过手提箱手柄传递振动。

机器人、人工智能

当使用者在路上时，行李箱会分析来自摄像头和距离传感器的数据，以识别和绕开途中出现的任何障碍，并评估附近的人的行为是否需要用户采取诸如排队等行动。

此外，这个行李箱机器人还支持交互式对话功能，可以通知用户是否有朋友来了，或者附近是否有商店可以购物。

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注：图片来自朝日新闻

据日本媒体《朝日新闻》报道，这是有视力问题的IBM日本员工Chieko Asakawa是在出差时推箱子时想到的灵感，她意识到在设备上增加传感器可以帮助视力受损的人更安全地行走。

Asakawa表示，这个行李箱机器人让视力障碍人士一个人在城里自由而安全地行走成为了可能。

该项目将汇集来自一系列公司的不同专业知识。该小组将首先进行试点实验，以确定原型设备的要求，机器人将于 2020 年 6 月在东京的一个商业综合体向公众开放。在成功试点之后，研究小组计划在机场、商业综合体和其他室内设施推出行李箱。（thenextweb

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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