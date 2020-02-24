华为新品线上发布会：推出新款折叠机Mate Xs 售价19000元

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:北京时间 2 月 24 日晚 21 点，华为终端在西班牙巴塞罗那举行线上发布会，正式推出年度旗舰手机新品华为MateXs及一系列新品，这也是去年华为Mate X的升级版本，它改进了机身折叠铰链设计，升级了核心处理器，并优化了使用体验。

图片来自：华为终端官方微博

此次升级之后的Mate Xs搭载了麒麟990 5G芯片，采用了7nm+ EUV的工艺，整体的性能和能耗比要比麒麟 980 提升不少。同时集成的5G基带支持NSA和SA双模5G网络，同时支持5G+4G双卡双待，两张卡槽，一张支持5G网络，一张支持4G网络。

图片来自：华为终端官方微博

华为Mate Xs的电池容量为4500mAh，支持55W超级快充技术， 30 分钟即可充电85%。

图片来自：华为终端官方微博

拍照方面，华为MateXs配备超感光四摄影像系统，包含一颗枚 4000 万像素超感光摄像头(广角，f/1. 8 光圈)、一颗 1600 万像素超广角摄像头(f/2. 2 光圈)、一颗 800 万像素长焦摄像头(f/2. 4 光圈，OIS)，以及一颗toF 3D深感摄像头。它支持AIS+OIS超级防抖，也支持 30 倍混合变焦，可以实现ISO204800 的照相感光。

售价方面，华为Mate Xs的欧洲版定价 2499 欧元，约合人民币 19000 元，将于下周正式上市销售。

在发布会上，华为消费者BG CEO余承东宣布 2019 年5G手机的出货量超过 1000 万台。同时，华为集团在 2019 年收入为 8500 亿元，同比增长18%;终端业务全年手机出货量2. 4 亿部，同比增长16%，在全球排名第二。