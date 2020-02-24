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见闻

研究显示：智能手机上瘾会从改变大脑灰质

2020-02-24 17:21 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:研究人员调查了智能手机成瘾以及它与大脑结构和功能变化之间的关系，发现对iPhone的上瘾可能会导致人类的大脑出现生理变化。

人工智能，AI

根据德国海德堡大学的研究人员发表在“ 上瘾行为”(Addictive Behaviors)杂志上的一项研究显示，“鉴于智能手机的广泛使用和日益普及，至少对于那些可能发展出与智能手机相关的成瘾行为的风险增加的个人，智能手机的无害性提出了质疑。”

他们对 48 人进行了核磁共振扫描，其中 22 人有智能手机成瘾症(SPA)。研究发现SPA改变大脑的方式与医生在吸毒者身上看到的相似。结果只会变得更糟。

在过去的十年里，智能手机已经渗透到我们生活的每一个角落，智能手机成瘾也成为健康专家越来越关注的领域。如果这项最新研究的数据是准确的，这是第一个将智能手机的使用与大脑的生理变化联系起来的物理证据。

研究人员拍摄的核磁共振成像图像显示，患有SPA人的大脑的一些关键部位的灰质体积比没有上瘾的人要小。发现岛叶皮层和颞叶皮层都受到SPA的影响。该研究还显示，患有SPA的人“前扣带皮层静息状态活动减少”

苹果投资者也呼吁该公司对儿童的智能手机成瘾进行研究。该公司推出了屏幕管理时间等功能，以帮助用户限制设备的使用，但可能还需要更多的改变。（cultofmac

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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