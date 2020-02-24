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研究称：TikTok顶级网红发一条广告可能赚100万美元

2020-02-24 17:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:曾经很多青少年渴望成为宇航员，消防员，足球运动员或流行歌手，但是时代在改变，职业目标也在改变。根据最近的研究，在美国，超过半数的千禧一代和Z世代(年龄在13- 38 岁之间)渴望成为社交媒体的影响者。

抖音，TikTok

报道称，美国版抖音TikTok是年轻人利用自身才能赚钱的首选平台，，而Instagram或YouTube倾向于奖励那些已经具有名人身份的人。

市场营销人员估计，目前最受欢迎的TikTok博主如果与品牌合作宣传广告，每个帖子的收费接近 20 万美元(15. 5 万英镑)。美国科技研究机构Morning Consult的研究人员认为，TikTok的受欢迎程度增长速度非常快，到明年，一些有影响力的博主发一条广告就能赚近 100 万美元的费用。

目前， 17 岁歌手洛伦·格雷是目前最受欢迎的的TikTok博主之一，研究人员估计，她每发一条广告的收费高达19. 7 万美元(15. 2 万英镑)。格雷在TikTok上有超过 3800 万的粉丝，其发布的帖子已经获得了超过 20 亿的点赞，上传的视频长度在 15 到 60 秒之间。

前不久，Snapchat创始人埃文·斯皮格尔本周表示，他是TikTok的“超级粉丝”，并预计TikTok用户数将超过 Facebook旗下的Instagram。

不过，咨询公司德勤(Deloitte)全球技术研究主管保罗李(Paul Lee)表示，预计只有少数人能够从TikTok赚到大笔钱，这些赚了钱的人可能“真的是大赚一笔”。（theguardian

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