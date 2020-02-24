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美团单车发起“复工骑行周”活动 用户可免费领取骑行卡

2020-02-24 15:54 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:今日，美团单车发起“复工骑行周”活动，即日起至 3 月 1 日新老用户均可免费领取骑行卡。

据介绍， 1 月 31 日至 2 月 22 日期间，持有过美团单车骑行套餐的用户，即日起均可在美团App或摩拜单车App免费领取 1 张 14 天骑行卡，赠送天数会累计到用户的剩余持卡天数里。新用户注册可立即免费领取 1 张 7 天骑行卡，非付费骑行套餐的用户也可免费领取 1 张 3 天骑行卡。

美团单车，摩拜单车 (1)

据悉，享受该活动的城市包括了北京、上海、广州、深圳、成都、西安、天津、杭州、南京、昆明、福州、厦门、长沙、郑州等。

此前，美团单车发布“无接触”骑行倡议书，建议用户应遵守“无接触”骑行四准则，包括了佩戴口罩、手套骑行，减少过多的实物接触;骑行和等待时，尽可能与他人保持安全距离;骑行前，使用消毒物品对车把、车座等车辆关键部位进行擦拭;骑行结束后，将车辆停放在合规区域等。此外，美团单车还发起“无差别消毒”倡议，建议运维人员不分品牌，不分颜色，对负责区域内所有共享单车进行消毒。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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