马斯克隧道挖掘公司设计新掘进机，速度提高15倍

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:事实证明，埃隆·马斯克的隧道初创公司 Boring Company刚刚完成甚至可能部署了其定制设计的隧道掘进机，而这可以更好的加速实现马斯克的超级隧道项目。

Boring公司在推特上暗示了这一消息，根据推文配图，有一群员工站在一台隧道掘进机前，配文为“Prufrock is alive”。

据报道，这可能是 2018 年 5 月这家隧道公司举行发布会以来，Boring Company传出最大的新闻。因为与传统的隧道掘进机(TBM)不同，Prufrock是由 Boring Company定制设计的，它的挖掘速度有望比传统的同类产品快得多。

Boring Company此前先是设计了一种掘进机Godot，其功能与普通的TBM差不多，速度比较慢。之后，该公司有设计了Line-Storm，经过改进后的速度是Godot和传统TBM的两倍。

Prufrock则是Boring Company设计的第三台隧道掘进机，据称新设备速度预计是Godot等传统钻孔机的10- 15 倍。

Boring Company已经参与了几个项目，从加州的Dugout Loop到内华达州拉斯维加斯会议中心的LVCC Loop，第二个项目已经完工一半。未来，在Prufrock的加持下，新项目的完成速度将进一步显著提高。（teslarati）