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见闻

一毒贩损失5800万美元比特币，只因密码被房东当垃圾扔了

2020-02-24 14:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:据外媒报道，在 2011 年至 2012 年间， 49 岁的毒贩克利夫顿·柯林斯(Clifton Collins)购买了 6000 枚比特币。

在柯林斯买入的时候，比特币价格在 4 美元到 6 美元之间波动，而如今价格超过了 9700 美元。而最让柯林斯感到扎心的是，由于房东扔掉了他的比特币密码，这意味着他损失 5800 万美元比特币。

比特币、区块链 (2)

据《爱尔兰时报》报道，柯林斯于 2017 年因种植和出售大麻被捕，随后被判处 5 年监禁。在此之后，他的房东在清理柯林斯房间的过程中把柯林斯的很多东西都送到了当地的垃圾场。其中一件物品是一个鱼竿盒，里面装着印有价值 5360 万欧元(约合 5800 万美元)的比特币代码的一张A4 纸。

2017 年，柯林斯为了防止失去自己的秘密财产，将他的 6000 枚比特币分散到 12 个账户中，并将比特币密码打印在上述的A4 纸上。

在丢失比特币密码这件事上，柯林斯还不是最惨的。此前，英国一名男子还曾不小心扔掉了一个存储价值1. 27 亿美元比特币代码的硬盘。

当然，就算这张A4 纸没有被丢到垃圾场，柯林斯也不可能兑现他的比特币。据报道，爱尔兰犯罪资产局查封了这种加密货币，理由是其购买资金来自非法活动。(cnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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