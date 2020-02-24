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“学习通崩了”再次登上热搜 官方：用户暴增 被迫采取限流措施

2020-02-24 14:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:今日，“学习通崩了”再次登上热搜，众多网友反馈称，学习通APP页面出了“连接服务器失败，请稍后重试”的提示，并且一片空白。

对此，学习通在今日午间回应称，今天又是一个开学高峰，新增近700万人在超星学习平台开启新学期。截至今天，累计有超过2000万师生基于超星平台开展学习。虽然做了各种预案，但是，受超大流量并发访问冲击，超星学习通为了平稳运行，被迫采取了主动的分流限流措施，并限制了部分功能，对于未能及时成功登陆和课堂教学受到影响的师生，深表歉意。学习通正在积极努力，争取使所有师生都能有序进入学习通开展学习。

QQ截图20200224141025.jpg

昨日，学习通表示，近期已投入超亿元，进行服务器的扩容和系统优化，目前平台具备支撑至少3000万用户以上的能力。

2月17日，学习通也曾出现了“服务器异常”的情况，学习通方面表示，由于服务器压力过大，导致部分用户在登陆、图片传输等功能出现短暂异常。技术人员采取了限流措施，并反复提示用户错峰学习，保障了绝大部分用户可以正常使用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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