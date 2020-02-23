支付宝联合天猫超市和菜鸟 为武汉38个医疗队再送24万件生活物资

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息：成立【全国赴湖北医疗队物资保障组】两周后，支付宝今日联动天猫超市和菜鸟，将采购的第二批生活物资送达武汉。第二批物资总数 24 万件，将给到支援武汉的 7 个省份的 38 个医疗队。这批物资包含了 30 多种生活用品，其中特地增加了 7 万包安心裤、尿不湿、卫生巾、一次性内裤等卫生用品。 30 多种物资组合到一起就是一个“支付宝暖心包”，能够满足医护人员在一线基础的生活需要。

图注：运送物资的工作人员正在清点物资，物资箱上贴着支付宝给医疗队加油打气的留言

目前，全国各地奔赴湖北的医护人员已有 3 万多人，各种生活物资的供应成了一项不小的工程。为此，支付宝专门成立了【全国赴湖北医疗队物资保障组】，并开通了应急专线95188- 5 收集医疗队的物资需求。

据了解，支付宝的这条应急专线，早在 2016 年就有了预案，专门为重大公共事件准备，叫做“五彩石计划”。“我们希望，如果有什么能帮上忙的，我们能够第一时间站出来补位。”支付宝小二燕生说。这次送到武汉的 24 万件物资，就是根据应急专线收到的一线需求准备的。

图注：支付宝医疗队需求专线客服、支付宝小二夜凌在连夜做调度

2 月 11 日，支付宝曾联合天猫超市、菜鸟、饿了么，连夜将第一批近万件物资送到武汉，主要以电热毯、脸盆等保暖物品、生活必需品为主。一线医护人员全天穿着防护服，经常十几个小时没法上厕所。所以，支付宝的第二批物资里，特地采购了卫生巾、安心裤、尿不湿、一次性内裤等特殊物资，甚至考虑到了女孩子扎头发用的头绳

图注：物资送到医疗队的住处后，工作人员正在卸物资

阿里小二、天猫超市的枫木是医疗队物资保障采购的总负责人。从大年三十开始，他就一头扎进了工作，在全国各地联络商家采购医疗物资和生活物资。枫木表示，考虑到医生们特殊的工作状态，这次采购安心裤和尿不湿都尽量选透气型的，给每个医生的洗发水要保证至少能用一个月。除了快速盘货外，天猫超市还凭借天猫超市供应链优势，从品牌方直采物资，实现火速一站式购齐。在疫情给物流带来重重阻碍的背景下，最终经由上海和广州两地的仓库直发武汉，形成两条“补给大动脉”。

何建文是阿里菜鸟救援物资运输绿色通道的中通物流司机。为保障物资尽快送达一线，他加入了物资运送的队伍。为疫区送物资后，按照规定必须自我隔离 14 天，相当于“进去一个司机就少一个司机”。即使是这样，何建文依然义无反顾。在阿里菜鸟的物资运输队里，像何建文这样的司机还有很多，有的司机为了不让家人担心，就跟家人说自己“还在加班”。

江林元是武汉菜鸟仓库的工作人员。从武汉封城那天开始，他们小组就进入了每天工作 12 个小时的状态。因为疫情，原本 11 个人的小组只有 9 位成员了，每个位置每天扫描打包五六百箱的货物，包括口罩、消毒液、生活日用品、食品等。

除了支付宝自己采购物资外，在支付宝公益、淘宝公益平台上，社会各界公益机构累计发起的医疗物资、医护群体相关的公益项目有 51 个，超 500 万网友参与捐赠。这进一步保障了一线医护人员的物资供应。